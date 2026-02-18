Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму России законопроект о профилактике "уклонения от обязанности по защите Отечества" и "искажения исторической правды". На это обратило внимание издание "Можем объяснить", указывающее, что законопроект уже был принят в первом чтении.

Поправки собираются внести в статью 6 Федерального закона "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации". В пояснительной записке авторы закона пишут, что каждый гражданин России обязан "осознать необходимость безусловного выполнения обязанности по защите Отечества" и защиты "традиционных духовно-нравственных ценностей".

За последний год Госдума России, напоминает издание "Можем объяснить", приняла уже девять законов "о сохранении исторической памяти". В этом списке есть закон об увековечивании памяти "жертв геноцида советского народа", а также уголовная ответственность за осквернение георгиевских лент.