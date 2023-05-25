Госдума России переименует 3 сентября в День победы над Японией

Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект о переименовании 3 сентября из Дня окончания Второй мировой войны в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это решение приняли в ответ на "недружественную" политику Японии по отношению к России из-за вторжения в Украину. Токио ввёл жесткие санкции и заблокировал иеновые счета Банка России.

При этом предложение переименовать день воинской славы внесли в Госдуму еще в 2020 году. Тогда правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект: "Закрепление в наименовании памятной даты факта победы над милитаристской Японией будет подчеркивать двусторонний характер советской-японской войны и отождествлять роль Победы советского народа в завершении Второй мировой войны с актом о капитуляции Японии, подписанным 2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури". Разработчиками законопроекта не учитывается, что указанный акт является достоянием многих держав, а установленные законодательством памятные даты и дни воинской славы России, отражающие исторические реалии Второй мировой войны, не выделяют военные победы СССР над отдельными бывшими неприятельскими государствами, чтобы не допустить снижения восприятия роли советского народа в завершении Второй мировой войны", - говорилось в отзыве кабмина.

В июне 2022 года Госдума проголосовала против принятия законопроекта депутатов от КПРФ. Спустя несколько дней после голосования аналогичный законопроект внесла группа депутатов во главе единоросом Андреем Картаполовым.

"Формулировка о победе над милитаристской Японией должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости", - говорилось в пояснительной записке к документу. В этот раз вопросов в правительстве не возникло.