Госдума ввела наказание за отрицание "геноцида советского народа"

Госдума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий уголовную ответственность за отрицание "геноцида советского народа" в период Великой Отечественной войны.

Поправки вносятся в две статьи Уголовного кодекса: о реабилитации нацизма (статья 354.1) и об уничтожении, повреждении либо осквернении воинских захоронений (статья 243.4).

За отрицание факта "геноцида советского народа" или его одобрение, а также за оскорбление памяти его жертв предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до трех лет; за уничтожение или осквернение захоронений жертв "геноцида советского народа" – до пяти лет.

Ко второму чтению была внесена поправка, вводящая ответственность также за осквернение захоронений, которые находятся за рубежом.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после того, как его подпишет президент России.