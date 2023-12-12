Госдума ввела срочную службу в ФСБ и наказания за "фейки" о Росгвардии

Депутаты Государственной думы приняли законопроект, вводящий уголовную ответственность за распространение "фейков" о сотрудниках Росгвардии, участвующих в войне России с Украиной.

Согласно документу, поправки вносятся в статьи 207.3 Уголовного кодекса (о военных "фейках") и 280.3 УК (о повторной "дискредитации" военнослужащих), принятые в 2022 года после начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, упоминание сотрудников Росгвардии планируют добавить в статью 284.3 УК (об "оказании содействия в исполнении решений" Международного уголовного суда и других инстанций, в которых не участвует Россия). Максимальное наказание по выше упомянутым статьям варьируется от 5 до 15 лет лишения свободы.

Также сегодня Госдума разрешила призывать россиян на срочную службу в ФСБ, а Росгвардии — создавать свои добровольческие формирования, которые могут использоваться для участия в войне против Украины.