Госдума на заседании 15 июля одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений, памятников "и других сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов", а также посвящённых дням воинской славы в России.
При отягчающих обстоятельствах закон предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Одним из них текст называет осквернение захоронений или памятников, относящихся к событиям Великой Отечественной войны.
Документ распространяется не только на захоронения и памятники на территории России, но и на зарубежные мемориалы. Москва резко критиковала переносы или сносы советских военных памятников в странах Балтии, Польше и Чехии, покраску памятника в Болгарии.
"Те, кто совершают эти противозаконные действия, должны знать, что они несут уголовную ответственность. И, несмотря на то что это происходит на территории другого государства, они будут привлечены к ней", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
- После российского вторжения в Украину в России регулярно повреждают, сносят и закрывают мемориалы, посвящённые военным европейских стран или иностранным жертвам советских репрессий. Власти не подтверждали свою причастность к этому.