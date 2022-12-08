Госдума запретила суррогатное материнство для иностранцев в России

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете для иностранцев пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

Закон предусматривает, что суррогатной матерью может быть только гражданка России. Ребёнок, который рождён в России суррогатной матерью, заключившей договор о суррогатном материнстве с потенциальными родителями или одинокой женщиной, приобретает российское гражданство по рождению, следует из принятого 8 декабря депутатами закона.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин , комментируя принятие закона в своем телеграм-канале написал, что запрет суррогатного материнства для иностранцев "позволит предотвратить торговлю российскими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары за границей или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы".

Один из авторов законопроекта, глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев заявил, что запрет суррогатного материнства для иностранцев "вынужденная мера" . Она необходима, поскольку после вывоза за рубеж ребёнка, рожденного суррогатной матерью в России, российское государство не может защитить его права. "А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало", - утверждает депутат.

Для российских граждан, состоящих в браке, а также одиноких женщин возможность суррогатного материнства сохранится. Запрет также не будет распространяться на случаи, когда россиянин находится в зарегистрированном браке с иностранцем.

Суррогатное материнство легально в России, оно регулируется статьёй 55 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан". Это одна из технологий, позволяющих иметь детей людям, которые в силу медицинских причин не способны сами зачать и выносить ребёнка.

Несмотря на легальность суррогатного материнства по российским законам, в последние годы участились случаи преследования суррогатных матерей и врачей, которые занимаются использованием этой технологии. Так, в 2020 году по "делу репродуктологов" сотрудники агентства по суррогатному материнству и сотрудничавшие с ним врачи были обвинены в торговле людьми, несмотря на наличие законных контрактов с заказчиками.

В мае суд в Москве приговорил к шести годам колонии строгого режима Кирилла Анисимова, обвиняемого по так называемому делу о "торговле детьми", рождёнными от суррогатных матерей.