Гособвинение запросило девять лет колонии для активиста движения "Солидарность" Михаила Кригера, обвиняемого в оправдании терроризма и возбуждении ненависти и вражды. Об этом сообщает телеграм-канал, созданный в поддержку активиста.

По версии обвинения, Кригер посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить Владимира Путина через повешение. Поводом для дела, как уточнили соратники активиста, стали посты и комментарии в фейсбуке.

Приговор Кригеру, как сообщила политик Марина Литвинович, может быть вынесен в среду, 17 мая. Свою вину обвиняемый не признает. По завершени судебного заседания активист исполнил народную украинскую песню "Червона калина".

Кригера задержали в ноябре 2022 года в Москве. Ранее его задерживали на различных акциях протеста, включая антивоенные. В конце июля его арестовали на 10 суток после задержания из-за наклеек на автомобиле "Навальный – мой президент" и "Я против Путина. Я – за Навального".