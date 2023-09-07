Госсекретарь Блинкен посетил село, пережившее российскую оккупацию

В четверг госсекретарь Энтони Блинкен, находившийся в Украине, во второй день своего визита посетил село Ягодное в Черниговской области, где ему показали здание школы. В период, когда село находилось под контролем российской армии, оккупационные власти держали здесь под замком 127 человек, информирует Русская служба "Голоса Америки".



"В помещении, не приспособленном даже для проживания одного человека, содержались 127 человек, включая одномесячного ребенка, – констатировал Блинкен. – И это лишь одно здание – в одной деревне, в одной общине в Украине... ", отметил госсекретарь США.



Он поделился своими впечатлениями о состоянии сельскохозяйственных угодий в Украине. Неразорвавшиеся боеприпасы и мины лежат в земле на территориях, которые прежде обеспечивали продовольствием 80 миллионов человек по всему миру. А теперь из-за российской агрессии фермеры не могут обрабатывать свои поля, продовольствие не доставляется людям, которые в нем нуждаются, – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Блинкен выразил чувство гордости тем, что США являются партнерами Украины - и не только в военных делах, но и при восстановлении и реконструкции всего, что было разрушено или повреждено российскими агрессорами, – подчеркнул он.

Вечером в четверг Блинкен завершил свой визит и покинул Киев на поезде - на этом же виде транспорта он добирался до столицы Украины.

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