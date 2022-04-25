Госсекретарь и министр обороны США посетили Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье посетили Киев и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщения о визите подтвердили утром в понедельник как Зеленский, так и представители США, которые уже покинули Украину и прибыли в Варшаву.

Это первый визит американских представителей на столь высоком уровне после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Накануне минуло 2 месяца с начала войны.

Визит не освещала пресса, американская сторона не сообщала о нём заранее, однако его анонсировал Зеленский на пресс-конференции в субботу.

Опубликовано видео начала встречи, на которой присутствовали главы Минобороны и МИД Украины, а также командующий её Вооружёнными силами.

Выступая в Варшаве, Блинкен сказал, что, по его оценке, Украина "добивается успеха" в войне против России, которая не достигает поставленных целей. По словам госсекретаря, независимая Украина "будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин".

По словам Блинкена, главной целью визита было показать высокий уровень поддержки Соединёнными Штатами властей Украины и её народа. Остин назвал выдающимися действия украинских войск, отразивших наступление на Киев.

По итогам визита было объявлено о выделении США более 300 млн долларов на новый пакет военной помощи для Украины. Также обсуждалось возможное возвращение посольства США из Львова в Киев.

С начала войны США и их союзники ввели против России несколько пакетов санкций, а также снабжают Украину оружием, номенклатура которого постоянно расширяется.