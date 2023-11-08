Госсекретарь США Блинкен посещает Южную Корею

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в среду в Южную Корею - в рамках азиатского турне. Как сообщает "Голос Америки", глава Государственного департамента после Сеула отправится в Токио и затем в Индию.

В повестке дня двухдневного визита в Южную Корею рассмотрение ситуации в свете вероятных поставок оружия и военной техники из Северной Кореи в Россию.



На прошлой неделе разведывательное ведомство Южной Кореи сообщило, что КНДР завершает подготовку к запуску своего разведывательного спутника. Предполагается, что техническую помощь в этом деле Пхеньян мог получить от России - в обмен на поставки боеприпасов. По данным южнокорейской разведки, с августа КНДР могла поставить России около миллиона артиллерийских снарядов.



В понедельник Вооружённые силы Южной Кореи заявили, что находятся в состоянии боевой готовности в связи с возможными провокациями со стороны Северной Кореи. 18 ноября в КНДР объявлено "Днём ракетной промышленности" в связи с первой годовщиной запуска межконтинентальной баллистической ракеты в прошлом году.



В ноябре 2022 года Северная Корея провела испытания МБР Hwasong-17 – оружия, потенциально способного доставить ядерную боеголовку в любую точку США, обращает внимание агентство Reuters.



Южная Корея, при поддержке США, также планирует запустить свой первый разведывательный спутник 30 ноября на ракете SpaceX Falcon-9 с американской военной базы Ванденберг.



Официальный представитель США заявил, что поездка Блинкена демонстрирует неизменную приверженность Вашингтона делу защиты Индо-Тихоокеанского региона.