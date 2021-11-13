Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в поддержку "Мемориала"

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские власти в новом посягательстве на свободу слова. Он сделал это заявление в связи с попытками Кремля закрыть наиболее авторитетные и уважаемые российские правозащитные организации. Для давления на правозащитников в Кремле пользуются сомнительным законом "об иностранных агентах". Блинкен потребовал прекратить злоупотребления этим законом и остановить преследование и запугивание российского общества.

В последние два дня российские прокуроры начали скоординированную атаку на крупнейшие в россии общественные организации, защищающие права человека, занимающиеся восстановлением исторических фактов о репрессиях в в бывшем Советском союзе, ведущих обширную просветительскую работу.

Прокуратура Москвы в иске о ликвидации признанного в России "иноагентом" правозащитного центра "Мемориал" указала, что он допускает оправдание деятельности сторонников террористических и экстремистских организаций.



Прокуроры также сочли, что центр систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, чем якобы нарушал ряд российских и международных правовых актов - Конституцию РФ, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах.

О подаче иска прокуратуры в Мосгорсуд стало известно в четверг. Аналогичное заявление о ликвидации Международного общества "Мемориал" (также признано НКО-иноагентом) Генпрокуратура направила в Верховный суд, который проведёт предварительное заседание по делу 25 ноября.



Процесс по иску о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" Мосгорсуд начнёт 23 ноября.



Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в заявлении, распространённом 12 ноября, назвала вызывающими сожаление действия российских властей, направленные на ликвидацию "Мемориала". По её словам, это станет "сокрушительным ударом" по гражданскому обществу в стране.

В Совете Европы считают, что российским правоохранительным органам следует отозвать свои претензии к правозащитникам.



Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иноагентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в этом списке с 2014 года.

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