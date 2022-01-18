Госсекретарь США Блинкен и глава МИД РФ Лавров встретятся в Женеве

В Женеве (Швейцария) в пятницу состоится встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщают агентства со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, имя которого не называется.

Ранее о планах такой встречи не говорилось. По словам американского представителя, Блинкен будет добиваться от Лаврова скорейшей разрядки напряжённости вокруг Украины. По его словам, до сих пор Россия не совершила никаких шагов, чтобы показать, что не готовит агрессию против Украины - наоборот, так что в Вашингтоне считают, что широкомасштабное военное вторжение на украинскую территорию возможно "в любой момент" в конце января или в феврале.

В Москве пока не подтвердили и не опровергли договорённость о встрече в Женеве.

Ранее стало известно, что Блинкен во вторник говорил по телефону с Лавровым. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи в Украине и вблизи ее границ.

Как говорится в сообщении, Блинкен также подтвердил "непоколебимую приверженность" США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Глава Госдепартамента поговорил с Лавровым накануне своего визита в Киев. Он запланирован на 19 января. Как сообщается, поездка станет продолжением усилий США с целью убедить Россию отказаться от эскалации в конфликте с Украиной и выбрать дипломатический путь. Кроме украинских лидеров, Блинкен встретится в Киеве с сотрудниками посольства США и расскажет им о шагах Вашингтона в случае дальнейшей эскалации (по всей видимости, подразумевается судьба посольства в случае масштабного российского вторжения в Украину). Из Киева Блинкен отправится в Берлин, где российские угрозы Украине и возможные ответные меры будут обсуждать главы внешнеполитических ведомств США, Германии, Франции и Британии.

В сообщении российского МИД о разговоре Лаврова с Блинкеном акцент сделан на российских требованиях "гарантий безопасности", которые обсуждались на переговорах на прошлой неделе. Москва требует от Вашингтона письменного ответа на них. Также в сообщении МИД России сказано: "Министр призвал Госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения".

Москва утверждает, что не готовит вторжение в Украину, и в то же время отказывается снизить число своих военнослужащих у украинской границы. Именно сосредоточение более 100 тысяч российских военных, сопровождаемое агрессивной риторикой, вызвало опасения Запада, что Москва может готовить удар по Украине.