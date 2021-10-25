Госсовет Татарстана не поддержал переименование должности президента

Госсовет - региональный парламент - Татарстана не поддержал проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах федерации", внесённый ранее влиятельными депутатом Госдумы и сенатором. Об этом сообщает Идель.Реалии.

Законопроект, который опирается на недавно принятые поправки к конституции России, обязывает руководителей регионов страны именоваться главами. Сейчас главами, как правило, именуются руководители республик, а первые лица областей называются губернаторами. Есть и исключения - одно из них Татарстан. Это единственный субъект федерации, руководитель которого по-прежнему именуется президентом.

Как сообщил глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин, отдельные положения законопроекта, который внесли Павел Крашенинников и Андрей Клишас, "противоречат Конституции РФ" как демократического государства. Среди таких положений он упомянул и требование об унификации высших должностей в регионе. Решение не поддерживать законопроект было принято единогласно 82 депутатами.

Татарстан в начале 1990-х годов провозгласил себя суверенной республикой, объединяющейся с Российской Федерацией на договорной основе. Впоследствии Татарстан лишился части полномочий, а его отношения с федеральным центром во многом стали похожими на отношения других субъектов федерации. Однако ряд атрибутов суверенитета остался, среди них и должность президента.

Отказ парламента Татарстана одобрить законопроект вряд ли способен помешать его принятию, поскольку субъекты федерации не имеют права вето.

Как правило, вносимые Клишасом и Крашенинниковым законопроекты имеют одобрение Кремля, что означает, что их принятие практически гарантировано.

Павел Крашенинников ранее уточнил, что документ не предусматривает изменений названия должностей мэра Москвы и губернаторов Санкт-Петербурга и аннексированного Севастополя. Про Татарстан он не упоминал.