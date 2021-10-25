Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Госсовет Татарстана не поддержал переименование должности президента

Госсовет - региональный парламент - Татарстана не поддержал проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах федерации", внесённый ранее влиятельными депутатом Госдумы и сенатором. Об этом сообщает Идель.Реалии.

Законопроект, который опирается на недавно принятые поправки к конституции России, обязывает руководителей регионов страны именоваться главами. Сейчас главами, как правило, именуются руководители республик, а первые лица областей называются губернаторами. Есть и исключения - одно из них Татарстан. Это единственный субъект федерации, руководитель которого по-прежнему именуется президентом.

Как сообщил глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин, отдельные положения законопроекта, который внесли Павел Крашенинников и Андрей Клишас, "противоречат Конституции РФ" как демократического государства. Среди таких положений он упомянул и требование об унификации высших должностей в регионе. Решение не поддерживать законопроект было принято единогласно 82 депутатами.

Татарстан в начале 1990-х годов провозгласил себя суверенной республикой, объединяющейся с Российской Федерацией на договорной основе. Впоследствии Татарстан лишился части полномочий, а его отношения с федеральным центром во многом стали похожими на отношения других субъектов федерации. Однако ряд атрибутов суверенитета остался, среди них и должность президента.

Отказ парламента Татарстана одобрить законопроект вряд ли способен помешать его принятию, поскольку субъекты федерации не имеют права вето.

Как правило, вносимые Клишасом и Крашенинниковым законопроекты имеют одобрение Кремля, что означает, что их принятие практически гарантировано.

Павел Крашенинников ранее уточнил, что документ не предусматривает изменений названия должностей мэра Москвы и губернаторов Санкт-Петербурга и аннексированного Севастополя. Про Татарстан он не упоминал.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG