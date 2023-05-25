Государство пришло в чат. Контроль над учителями, родителями и детьми

Российские власти в завершающемся учебном году попытались перевести все чаты учителей, школьников и родителей на единую российскую платформу "Сферум". По данным Радио Свобода, один из контролируемых показателей – количество сообщений, которые пользователи оставляют в ее школьных чатах. В ряде школ новую систему саботируют учителя и родители.

Российский Zoom плюс WhatsАpp

Идея создания российской онлайн-платформы для нужд образования появилась в пандемию: школам потребовалось срочно организовать дистанционное обучение, наиболее популярным сервисом для этих целей стал Zoom. Российский "Сферум" был разработан как совместный проект "Ростелекома" и "ВКонтакте".

К моменту запуска "Сферума" (31 марта 2021 года) карантины в школах уже стали редкостью. Но спустя ещё год началась война с Украиной. Поэтому платформу все же начали массово внедрять в школах, чтобы перевести школьные коммуникации на российский сервис.

Весной 2023 года компания "Цифровое образование", управляющее "Сферумом", перешло под 100-процентный контроль "ВКонтакте". Популярная российская соцсеть сейчас принадлежит структурам "Газпрома" и "Ростеха". По данным базы "Контур.Фокус", "Цифровое образование" в конце 2022 года имело активов более чем на 500 миллионов рублей. Информация о том, что создание "Сферума" было организовано через конкурсную процедуру государственных закупок, отсутствует.

Родители школьников пытались оспорить в Федеральной антимонопольной службе и Арбитражном суде Москвы безальтернативное введение "Сферума" в школах, но нарушений антимонопольного законодательства контролирующие инстанции не усмотрели.

Большинство российских школьных чатов созданы в WhatsApp. После признания американской компании Meta экстремистской организацией юридически спорно, насколько легально можно этим мессенджером пользоваться в России (Meta –​ платформа, владеющая Facebook, Instagram, WhatsApp. – РС). С осени 2022 года школы начали получать требования от чиновников от образования отказаться от WhatsApp и других нероссийских сервисов. С 1 марта 2023 года вступил в силу закон, обязывающий использовать в системе образования только российские интернет-платформы.

В профсоюзе "Учитель" Радио Свобода рассказали, что, судя по обращением педагогов, многие переживают за сохранность персональных данных в новой системе.

– Заставляют регистрироваться в "Сферуме" довольно агрессивно, учителям угрожают снижением зарплаты, намекают на формальные придирки к работе вследствие отказа от регистрации. Главный минус – тотальный контроль государства за общением учителей, учеников и родителей. При регистрации необходимо подтверждать личные данные, на государственной платформе всё будет контролироваться силовиками. То есть, получить протокол о "дискредитации армии" или другие проблемы можно будет даже без доноса со стороны учителя или других родителей, – говорит глава "Альянса учителей" Даниил Кен.

Без энтузиазма

Радио Свобода поговорило с учителями и родителями из разных российских регионов. По их словам, "Сферум" пока не получил признания пользователей. Родители из Краснодара и Хабаровска рассказали, что от них требовали перейти в новую систему, но классные чаты так и остались в WhatsАpp.

Система кривая, неудобная

– От WhatsАpp обязали отказаться ещё в 2022 году. "Сферум" не прижился. Мы зарегистрировались на пробу, но система кривая, неудобная. Непонятно было, как добавляться к беседам. Мы заглянули туда один раз, и всё. У младшей дочери классный чат в Telegram, у старшей – во "ВКонтакте", – говорит собеседница из Псковской области.

Опрошенные родители из Москвы название "Сферум" не слышали вообще, один из учителей рассказал Радио Свобода, что существуют планы по массовому внедрению новой платформы в столице с нового учебного года. Но все же "Сферум" используется и в Москве.

Он часто даже не открывается, дети не могут войти

– Нас заставили зарегистрироваться на "Сферуме" (это можно сделать только имея страницу в "ВКонтакте") и заставили проводить дистанционными уроки с учащимися-надомниками только через "Сферум". Но он часто даже не открывается, дети не могут войти. Я иногда захожу в "Сферум", чтобы было видно, что якобы он используется, но урок веду через Zoom или Google Meet. Родители сами об этом просят, так надежнее, – рассказывает ещё один учитель.

Государственную соцсеть пытаются сделать современнее: сейчас она проводит конкурс среди учеников и школ по разработке стикерпаков для чатов "Сферума". В конце марта министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что к "Сферуму" подключено 100 процентов российских школ, ежедневно проходит 70 тысяч видеоконференций с использованием платформы, создано только 300 тысяч классных чатов. Министр утверждает, что на "Сферум" приходится более половины электронных коммуникаций в школах.

– Непонятно, с чего "Сферум" должен прижиться, чем он лучше других платформ. Это чей-то бизнес-проект, который продавливают через управления образования, создается видимость деятельности. Степень внедрения зависит от желания директора школы и районного управления образования выслужиться, – рассказывает учитель из Нижегородской области.

Собеседник Радио Свобода, учитель из Иркутской области, рассказывает, что у них в регионе "Сферум" внедряется всерьез.

У многих детей банально нет телефона, особенно в начальных классах

– Главный минус – туда загоняют насильно. Хотят зарегистрировать 100 процентов учителей, работников дошкольных учреждений, настойчиво просят родителей. Все это встречает сопротивление и недовольство: нет рациональных аргументов переходить именно в "Сферум", и сама система кривая и неудобная. Регистрация – исключительно по номеру телефона. У тех, кто лоббирует внедрение "Сферума", нет понимания, что у многих детей банально нет телефона, особенно в начальных классах. Уровень внедрения "Сферума" в школы у нас определяется по количеству сообщений, которые оставляются в школьных чатах. На основе отчётов по количеству отправленных сообщений заставляют активней пользоваться "Сферумом", - рассказывает он.

На момент публикации текста пресс-служба Министерства просвещения не предоставила комментарий Радио Свобода.