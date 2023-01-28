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Готов ли Путин к большому сражению на юге Украины? | Грани времени с Мумином Шакировым

Готов ли Путин к большому сражению на юге Украины? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Готов ли Путин к большому сражению на юге Украины? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Берлин и Вашингтон объявили о передаче «Леопардов» и «Абрамсов» Киеву • Кто убедил Шольца изменить отношение к Москве? • Осталось ли «чувство исторической вины» у немцев перед российским народом? • Татарстан решил не тянуть с «раисом» • Айти-гиганты Кремниевой долины массово увольняют сотрудников

• Берлин и Вашингтон объявили о передаче «Леопардов» и «Абрамсов» Киеву. Москва ответила массированным ракетным ударом по украинским городам. Кто начнет первым наступление: ВСУ или российская армия?

• Кто убедил канцлера Олафа Шольца кардинально изменить отношение к Москве? Осталось ли «чувство исторической вины» у немцев перед российским народом?

• Татарстан решил не тянуть с «раисом». Рустам Минниханов перестанет быть президентом республики. Чего добился Кремль от переименования должности главы российского региона?

• Айти-гиганты Кремниевой долины массово увольняют своих сотрудников. Подходит ли к концу золотой век жирующих айтишников и ставок на эту сферу, как на фундамент для релокации программистов?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с депутатом Европарламента Сергеем Лагодинским, интернет-экспертом Антоном Меркуровым, советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком и российским политологом Русланом Айсиным.

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