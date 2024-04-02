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Время Свободы

Готовит ли российская армия новое наступление на Харьков?

Поврежденный российским ударом дом в Харькове
Поврежденный российским ударом дом в Харькове

Информационный дайджест "Время Свободы", 2 апреля

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Время Свободы – Темы дня 02/04/2024
by Радио Свобода

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  • ​Украина впервые нанесла удар по объектам в Татарстане. Одной из целей стало предприятие, производящее ударные дроны по иранской лицензии
  • Участники массовых протестов в Израиле требуют освободить похищенных ХАМАС заложников любой ценой
  • В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура. Собирается ли Россия начать новое наступление на город?
  • Жительница Архангельской области покинула Россию с двумя маленькими детьми из-за угроз и дела о повторной дискредитации армии

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