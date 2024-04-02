- Украина впервые нанесла удар по объектам в Татарстане. Одной из целей стало предприятие, производящее ударные дроны по иранской лицензии
- Участники массовых протестов в Израиле требуют освободить похищенных ХАМАС заложников любой ценой
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- Жительница Архангельской области покинула Россию с двумя маленькими детьми из-за угроз и дела о повторной дискредитации армии
Готовит ли российская армия новое наступление на Харьков?
Информационный дайджест "Время Свободы", 2 апреля
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