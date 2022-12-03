Готовится ли Россия к отступлению из Запорожской области?

Генштаб Украины заявляет, что российская армия выводит отдельные подразделения из оккупированной части Запорожской области и готовит к эвакуации сотрудников местных администраций, назначенных после аннексии региона. Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, из поселка Михайловка (примерно в 60 километрах от Мелитополя) выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и учебном заведении. В городе Пологи и селе Инженерное российские военные выезжают из домов, где были расквартированы, и вывозят имущество, утверждает Генштаб. А в селе Бурчак назначенные Россией оккупационные власти проводят перепись для "добровольной эвакуации населения".

Аналитики американского Института изучения войны считают, что российские военные готовятся к возможному наступлению ВСУ. По мнению аналитиков, точечные удары ВСУ по позициям россиян в Токмаке, Мирном и других населенных пунктах заставили их отвести личный состав от линии фронта. Уход из Пологов особенно примечателен, поскольку город находится на критической развязке дорог, и российским военным, вероятно, будет сложно оборонять Токмак от возможного наступления ВСУ без контроля над этой развязкой. При этом аналитики подчеркивают, что независимых подтверждений этой информации нет и нельзя исключить версию, что эти заявления делались с целью дезинформации противника.

Действительно ли российские военные отходят из Михайловки, для чего делают перепись населения в Бурчаке и почему Пологи – настолько важный населенный пункт, Настоящему Времени рассказал глава Запорожской районной администрации Олег Буряк.

– В Михайловке выехало подразделение из здания полиции и из здания учебного заведения. То есть это обычная ротация. В Бурчаке идет перепись населения якобы для эвакуации. Но этой переписью населения они занимаются давно, особенно их интересуют мужчины, потому что они формируют так называемые добровольческие батальоны. У нас есть информация, это подтверждено и информацией разведки, что на той стороне идет строительство фортификационных сооружений и строится глубоко эшелонированная оборона. Вокруг Мелитополя строятся различные траншеи и блиндажи. Отливаются и выкладываются вокруг Мелитополя бетонные пирамиды, чтобы не прошла наша техника. Минируется огромное количество полей вокруг города. То же самое происходит вокруг Токмака. То же самое происходит в районе Васильевки.

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Очень важный опорный пункт – это Пологи. За него идут довольно серьезные бои. Почему важны Пологи? Полностью контроль Полог – это выход уже на город Бердянск. Это следующий город, который находится непосредственно на побережье Азовского моря. И освобождение Бердянска – это уже последняя ступенька, чтобы дальше освобождать Мариуполь. Поэтому говорить о том, что оккупанты отходят, – нет. Я бы сказал, что идет ротация войск, одни войска заменяют другими. С менее важных направлений перебрасывают на более важные. Где точно они укрепляются очень сильно – это район Токмака. Вот здесь они строят опорную позицию, на которую они отойдут, когда мы их выбьем с Полог, и будут пытаться закрепиться, чтобы дальше нас не пустить. За Пологи будут бои, но, я думаю, это просто вопрос времени.

Полковник, экс-спикер Генштаба Украины Владислав Селезнев рассказал в эфире Настоящего Времени, что заявления украинского командования, вероятнее всего, носят тактический характер.

– Олег Буряк опровергает информацию Генштаба, что Россия отводит отдельные подразделения из населенных пунктов Запорожской области, он называет это ротацией. Вы понимаете, что на самом деле происходит на южном направлении?

Заявления украинского Генерального штаба носят тактический характер

– Да, совершенно очевидно, ни о каком "жесте доброй воли" со стороны российской оккупационной армии здесь речь не идет. Очевидно, что происходит либо ротация, либо российские оккупационные войска выходят на более выгодные рубежи для себя, чтобы по этим рубежам занять оборону. Но я уверен, что российская армия вдруг, ни с того, ни с сего не станет оставлять свои позиции в районе Полог. И заявления украинского Генерального штаба носят тактический характер. Тут сейчас происходит перемещение каких-то сил, но из заявлений Генерального штаба Украины непонятно: заходят ли на место убывших подразделений новые силы. Очевидно, что бои на запорожском направлении будут идти, для того, чтобы украинская армия имела возможность продвигаться, нам в больших количествах необходимы артиллерийские средства, потому как именно они являются самым важным фактором, который влияет на решение российских генералов и командиров: перемещаться им на новые рубежи и позиции, либо нет.

– Вы говорите, что из сообщения Генштаба не следует, заводят ли россияне на место отведенных какие-то свои группы, но мне кажется, что раньше украинский Генштаб в принципе не сообщал об отходе российских войск из населенных пунктов до того момента, пока этот населенный пункт не был освобожден, пока туда не зашла украинская армия, причем уже основательно. Что изменилось? Откуда сейчас появляются эти заявления?

В основном, противостояние находится на уровне контрбатарейной борьбы, артиллерийской дуэли

– У меня есть надежда на то, что россияне действуют таким же образом, как они недавно действовали на территории Херсона. Нетрудно вспомнить, как в течение двух или даже трех недель российские оккупанты вывозили имущество: коммунальное, государственное, имущество частных лиц с территории правого берега Херсона. Но тогда наша разведка сообщала о том, что это работают российские мародеры. И речи об отводе основных средств не было. Но тем не менее потом оказалось, что под прикрытием [вывоза] награбленного имущества бежали с правого берега Днепра российские оккупационные силы. Потом состоялся соответствующий доклад Суровикина, и в течение двух суток огромная группировка российских войск неожиданно испарилась с правого берега Днепра. Может ли в этот раз реализоваться такой план – такой вариант исключать нельзя. Но я мало верю в это. Единственный вариант, при котором российская оккупационная армия станет отходить на иные, более выгодные рубежи, – это результаты эффективной работы украинской артиллерии. То, что артиллерийские бои на запорожском направлении идут с завидной регулярностью, – там нет активных боевых действий с привлечением пехоты, бронетехники, а в основном противостояние находится на уровне контрбатарейной борьбы, артиллерийской дуэли – это очевидно. Поэтому исключать ничего нельзя.

– Я хотел обратить внимание еще на одни слова Олега Буряка. Он перечислил населенные пункты, я сейчас смотрю на карту: Васильевка – это ближе к северу Запорожской области. Ближе к Запорожью находится КПП, насколько я понимаю, через который сейчас проезжают из оккупированной части в неоккупированную. Дальше – Токмак, который чуть восточнее и южнее. И дальше – Мелитополь. Олег Буряк говорит, что российские военные строят оборонительные укрепления в Васильевке, в Токмаке. Но самое большое строительство развернулось как раз для обороны Мелитополя. Объясните, к чему они готовятся? Понятно, что они готовятся к наступлению, но их прогнозы, видимо, заключаются в том, что самая крупная контратака ВСУ может быть на Мелитополь?

Путинская армия создает предпосылки, чтобы сухопутный коридор и Северо-Крымский канал

– В свое время американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, говорил неоднократно, что для Путина крайне важно создать тот самый сухопутный коридор, которые соединяет временно оккупированный Донецк с временно оккупированным Крымом и Севастополем соответственно. Плюс для Путина было крайне важно получить доступ к днепровской воде. И через сеть Северо-Крымского канала обеспечивать временно оккупированный Крым той самой днепровской водой. Поэтому очевидно, что путинская армия сейчас создает предпосылки, чтобы удержать и первый, и второй инфраструктурные объекты: сухопутный коридор и Северо-Крымский канал. После окончания контрнаступления украинских сил обороны на правом берегу Днепра фактически у украинских сил высвободилось порядка шести бригад. Куда именно будет направлена эта сила – пока неизвестно. Но с определенной долей вероятности можно предположить, что именно на запорожском направлении будут действовать наши силы. И сейчас – этап накопления ресурсов, подвоза боеприпасов, дабы потом переходить в контрнаступление. Будет это так или нет – вам сейчас никто не скажет, потому что любые действия украинских сил обороны – государственная тайна. И вряд ли кто, даже имеющий соответствующую информацию, станет об этом распространяться. Мы с вами узнаем постфактум о том, что контрнаступление будет идти. То, что ключевая задача украинских сил обороны – полностью освободить территорию нашей страны от оккупантов, – очевидно. Но где именно будут происходить эти действия – мы узнаем, уже когда они начнут реализовываться.

– Если вспоминать то, как Украина освобождала Харьковскую область и правобережье Херсонской области, были немного разные сценарии. Когда ВСУ освобождали Харьковскую область, то, что там происходило, многие назвали обрушением российского фронта. В Херсонской области ВСУ очень систематично уничтожали склады с вооружением, наносили удары по Антоновскому мосту. В конечном итоге россияне по телевидению объявили о выходе из Херсонской области. По-вашему, как может быть в Запорожской области?

Украинским силам важно перерезать сухопутный коридор, который соединяет Донецк с Симферополем

– Очевидно, что местность в Запорожской области не позволяет противоборствующим силам скрытно подходить к позициям противника. В этом случае украинским силам обороны необходимо использовать преимущество в высокоточной артиллерии. Именно благодаря ей мы имеем возможность эффективно проводить контрбатарейную борьбу, эффективно уничтожать вражеские позиции, места хранения боеприпасов, места нахождения личного состава и бронетехники, командные пункты, пункты связи, пункты управления. Это является преимуществом украинских сил обороны. Очевидно, что эта тактика будет и сейчас реализовываться подразделениями на запорожском направлении. По итогу выполнения этих задач командиры на местах будут принимать решения, продвигаться ли им вперед, либо же продолжать артиллерийские дуэли. В любом случае украинским силам обороны важно перерезать сухопутный коридор, который в настоящее время соединяет Донецк с Симферополем.

– Может ли это наступление ВСУ начаться зимой?

Как скоро это случится – зависит от погодных условий.

– Осенние дожди практически размыли поля, в том числе на юге нашей страны. Это крайне усложняет перемещение как колесной, так и гусеничной техники. Танк, который застрянет в поле, раскисшем от дождей, – такая себе боевая единица. И необходимо будет приложить немало усилий, чтобы вытащить его из грязи. Перемещаться по дорогам с твердым асфальтовым покрытием – это хорошая опция. Но мы помним, что дороги находятся под контролем вражеской артиллерии и могут минироваться. Поэтому я думаю, что украинские силы обороны будут выжидать, когда устойчивые морозы подморозят поля до такой степени, чтобы по ним могла перемещаться наша техника. Как скоро это случится – зависит от погодных условий.