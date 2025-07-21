Готово обвинительное заключение по делу Арега Щепихина

Прокуратура Москвы в понедельник заявила об утверждении обвинительного заключения по делу блогера Арега Щепихина, арестованного полтора месяца назад по обвинениям в оскорблении чувств верующих, призывах к экстремизму и действиях, направленных на возбуждение ненависти или вражды. Дело будет передано в Пресненский суд.

Дело Щепихина приобрело большой резонанс после того, как вечером 3 июня на Ярославском вокзале в Москве его при большом скоплении людей схватили, погрузили в багажник автомобиля и увезли неизвестные, которые, как выяснилось впоследствии, имели отношение к силовым структурам Чечни. Щепихина в тот же день отпустили, но затем задержали и арестовали. Дело возбудили и против его похитителей, они, однако, арестованы не были.

В сообщении прокуратуры говорится, что дело против блогера возбудили в связи с тремя записанными им видео, в которых он, как утверждается, оскорблял мусульман, а также "призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения" (речь по всей видимости идёт о чеченцах).

Щепихин после того, как похитившие отпустили его, обвинил уроженцев Чечни в своём похищении, он также сказал, что его избивали. Власти Чечни настаивали, что Щепихин "был не похищен, а задержан" в связи с его видео с оскорблениями в адрес чеченцев. Тем не менее, в отношении шестерых похитителей было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и похищении человека. Впоследствии сообщалось, что их отпустили под подписку о невыезде - в отличие от Щепихина, которого арестовали на следующий день, с тех пор он находится в СИЗО.