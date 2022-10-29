Готовы ли американские "Кричащие орлы" вступить в бой с армией Шойгу? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Российская армия в ежедневном режиме бомбит ракетами и иранскими дронам критическую инфраструктуру Украины. Сорок процентов энергосистемы страны разрушено. Отключение электричества из-за обстрелов коснулось примерно четырёх миллионов украинцев. Как Киев готовится к холодной зиме и войне на истощение?

• Южнокорейская Kia сворачивает бизнеса в России, а Mercedes-Benz продает свои доли в российских дочерних организациях компании. Форд ушел. Что будет с рынком запчастей, учитывая, что миллионы автомобилей будут еще несколько лет бегать по дорогам России: дефицит, контрабанда, подделка или параллельный импорт?

• Военная экономика против обывателя. Эксперты подсчитали, что с началом войны Россию покинуло около миллиона человек и столько же ушли на фронт и на обслуживание военной машины. Казна потеряла налоги. Какие сферы производства и сферы услуг страдают от нехватки рабочих рук из-за мобилизации и бегства мужчин из России?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с предпринимателем Дмитрием Потапенко, советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком и журналистом, автомобильным экспертом Сергеем Асланяном.