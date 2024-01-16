"Готовы убивать за туалеты". Блогеров поразили слова губернатора Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов съездил в больницу к раненым военным – об этом отчиталась в официальном телеграм-канале Беглова его пресс-служба. В посте, написанном от первого лица, говорится, что губернатор "оттаял душой в общении" с ранеными, потому что им "не нужно объяснять", какие ценности Россия отстаивает, когда воюет с Украиной: они и так все понимают, поскольку "видели в школах туалеты, где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков, три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных".

Таким образом Беглов дал самое оригинальное на сегодняшний день объяснение, ради чего Россия напала на Украину, пишут в блогах.

Иван Преображенский

Губернатор Санкт-Петербурга, дворник Беглов рассказал о главной цели агрессии против Украины – это борьба с гендернонейтральными туалетами.

Из этого легко заключить: все страны, где есть такие туалеты, находятся под угрозой агрессии кремлевских дворников и ВОХРы.

Владислав Иноземцев

Россия, оказывается, готова убивать десятки тысяч людей за "правильные" туалеты. Всё-таки вот откуда Путин насобирал таких странных (мягко сказано) соратников?!

Владимир Серебровский

Беглов прислан нам как иллюстрация к энциклопедической статье"испанский стыд".

Дмитрий Гудков

Ну что ж, поехали.

Говнокомандующий Путин.

Первая сортирная война.

Мочить в гендерно нейтральном сортире.

«Занято!" – услышали из Кремля избиратели 17 марта.

Путин прошел огонь, воду и канализационные трубы.

Владислав Бачуров

Смело мы в бой пойдем

За туалеты

И как один умрем

В борьбе за это.

Впечатлены и украинцы.

Антон Геращенко

Вот кого нужно поставить спикером Минубийства рф вместо невнятного Конашенкова!

Юрий Бутусов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что российские солдаты видят в захваченных украинских школах на Донбассе туалеты для трансгендеров. И именно поэтому россияне"хорошо понимают, за что мы воюем". То есть не с НАТО уже воюют, не за русский мир, а потому что увидели в донбасских школах туалеты для трансгендеров, и умирают из-за этого десятками тысяч. И это обсуждает один из высших российских руководителей с российскими военными. Скажите, ну как после этого не считать российское руководство безумцами и наркоманами?

Слова Беглова осудили и лоялисты.

Екатерина Винокурова

Я прошу прощения, если кого-то обижу и оскорблю, но мне кажется, что совмещение темы СВО, где вообще-то гибнут люди, и туалетной темы – это очень спорная эстетически и этически идея(я, честно говоря, вообще считаю туалетную тему не подходящей для публичных выступлений).

Даже пророссийский активист с Донбасса попытался объяснить Беглову, что его представления об украинских туалетах не вполне верны.

Олег Царев

Ау. Админы губернатора. Пресс-служба. Уберите пост. Засмеют.

Нет на Украине в школах трех туалетов – для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных.

Но позже, когда пост Царева разошелся по украинским каналам с издевательскими комментариями, он сдал назад.

Олег Царев

В защиту губернатора скажу, что туалетов в школах для гендерно нейтральных нет.

Но при заполнении формы для регистрации в Национальной службе здоровья (это прикрепление к семейному врачу и т.п.) предлагается выбор из трех полов: мужской, женский и "другой" (надо отметить галочкой один из трех вариантов, какой именно – другой, уточнять не нужно).

Некоторые "патриотические" каналы считают выступление Беглова неловкой попыткой отвлечь внимание от скандального пожара на нелегальном складе интернет-магазина.

Сергей Мардан

Склад Wildberries в Шушарах получил заключение о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности летом 2022 года, после чего Госстройнадзор Петербурга не проводил проверочные мероприятия на объекте в связи с отсутствием правовых оснований, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что Wildberries не обращалась за разрешением на ввод в эксплуатацию (РНВ) складского комплекса в Шушарах. Компания получила только разрешение на строительство. Как уточнили в пресс-службе Госстройнадзора города, за эксплуатация объекта без разрешения на ввод в эксплуатацию предусмотрена административная ответственность.

Вот поэтому, Александр Беглов и решил набросить про гендерно-нейтральные туалеты. Но, за попытку "поюзать" тему СВО в своих личных репутационных целях, губернатора стоило бы немедленно выставить голым на мороз. Военное время...

НЕЗЫГАРЬ

Заявление А. Беглова о"гендерно нейтральных туалетах в"украинизированной версии Донбасса" является продуктом творчества самого губернатора Санкт-Петербурга: вероятно, что в информационном плане она направлена на перебив негатива от пожара на складах Wildberries.

Тем не менее, это заявление, озвученное недавно по итогам встречи с участниками СВО, показывает, что губернаторам лучше сверять свои тезисы, касающиеся военного противостояния с Украиной, с актуальной социологией и генеральной линией, а не спекулировать по поводу СВО.

Другим эта теория не кажется правдоподобной.

Иван Филиппов

Вы будете смеяться, но вчерашнее позорное заявление Беглова про туалеты было не следствием легендарной губернаторской глупости, а частью хитрого плана

До сих пор "туалетный юмор" считался прерогативой президента, иронизируют комментаторы.

Анатолий Несмиян

Беглову давно пора понять: тематика на уровне выгребных ям у нас давно монополизирована главным кандидатом. Это его шутки и его участок, остальные на этом поле не должны составлять конкуренцию. Он застолбил за собой его еще со времен"замочим в сортире".

Поэтому было бы логично употреблять какие-то другие примеры патриотизма, а туалетно-выгребную тематику оставить за несомненным лидером в этой области.

Многие отмечают, что "гендерно-нейтральные" туалеты встречаются и в России.

Владислав Бачуров

Кстати, в поселке Репино, прямо через дорогу от ресторана "Шаляпин" и самого дорого супермаркета Курортного района "Репинский", в километре от дачи губернатора Беглова в Комарово еще недавно стоял гендерно-нейтральный туалет на улице – с дыркой в полу. Наверное, и сейчас стоит, недавно мимо проезжал, но не обратил внимания. А может, уже и нанесли по этому туалету высокоточный удар.

Виктория Мусвик

Расскажите кто-нибудь Анатолию Беглову, что у нас в советской школе были ровно такие туалеты, дада, рядом с туалетами для мальчиков и девочек. Они были как бы туалетами для учителей. Но вообще туда ходили все старшеклассники, это было привилегией старшей школы. Прямо без разбора пола и гендера!"Оттаял душой" он, blah.

Андрей Кураев

Сколько туалетов в школе?

Давненько Спб губернатор не бывал в школе. Там и в советские времена было ТРИ туалета: для девочек, для мальчиков и – для учителей. Причем из-за того, что мужчин-педагогов было мало, им отдельное помещение не выделяли.

Но зато внятно изложено "за что воюем". Была в истории "сучья война" (между прочим, вполне гражданская), теперь вот – сортирная.

Осталось только спросить самих украинцев – а они точно воюют за "третий туалет для третьего пола"? Или они по старинке – "за Родину"?

Александр Хоц

Загадка третьего сортира.

Губернатор Беглов усмотрел в современной школе три туалета и засомневался. Для мальчиков, для девочек, – это понятно, а третий для кгого?

Фантазия Беглова заработала в тревожном направлении: неужели для геев, небинарных и гендер-флюидных персон, а то и транс-учителей, которые коварным образом пробрались в педагогический коллектив?

Поскольку я и сам, работая в школе, пользовался третьим туалетом, который располагался как раз между мальчиками и девочками, то спешу успокоить Беглова – это туалет для учителей.

По-своему он "гендерно-нейтральный", потому что предназначен для мужчин и женщин одновременно. А с другой стороны, учителя, как известно, не совсем "мужчины" и "женщины", а нечто третье, потому что оставляют сексуальность за дверями школы, стараясь не отсвечивать первичными половыми признаками (такова российская традиция).

На месте Беглова я бы "проливал кровь" совсем за другое. В России до 20% населения до сих пор посещает "туалЭт типа сортир", который часто существует в единственном числе. Но радетели империи предпочитают учить соседей – как им ходить в туалет, чем самим освоить унитазы вместо дырки.

Может, потому и тащат мародёры русской армии унитазы из Украины, что мечтают, наконец, при путине посрать по-человечески?

Борис Вишневский

Во-первых, есть большие сомнения, что в школах в Донбассе были такие туалеты.

А во-вторых, по данным Росстата, четверть россиян не имеют централизованной канализации, используя выгребные ямы и септики.

Вот куда бы направить силы – которые уходят на борьбу с Западом и НАТО…

Но именно этот дощатый сортир многие считают чем-то вроде символа нынешней России.

Игорь Эйдман

Западные политики и эксперты долго гадали – на кой черт Путин начал безумную войну против Украины. Российские власти петляли, называли множество противоречащих друг другу причин и путались в показаниях. И вот, наконец-то губернатор Беглов выдал эту страшную военную тайну: "Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков, три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем".

Поняли? Они воюют не просто так, а за свои ценности, то есть за правильные туалеты. Российские солдаты, наверное, теперь будут кричать, идя в атаку: "За Родину! За наш сортир!".

Если серьёзно, губернатор правду говорит. Русский сортир – особый, именно он свидетельствует о культурной уникальности этой страны. Музыка, живопись, литература, балет в России взошли на европейских дрожжах. А вот сортир – свой, национальный, аналогов не имеет.

По данным Росстата, около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами. Вот она последняя скрепа, главная национальная ценность. Почти четверть населения облегчается в дощатых сортирах, сидя орлом над выгребной ямой. Как тебе такое, Илон Маск? Небось от зависти трясёшься.

Путинская Россия не просто культивирует свою отсталось и невежество, но и пытается силой навязать всё это соседям: "Сами не ср-м в комфорте и другим не дадим". Это и есть их великая национальная идея.

В пресс-службе правительства Петербурга на запрос газеты "Фонтанка" ответили, что Беглов имел в виду не конкретный сортир, а некий "тренд, противоречащий нормам российской культуры".

Илья Шепелин

«Речь не о конкретных адресах, а о тренде". Хорошая фраза для чиновника, если его поймали на вранье — запоминайте."Факты о боевых комарах? А мы говорили не о факте, а о тренде!"

Так или иначе, отставки губернатора ждать явно преждевременно – такие люди нужны стране, иронизируют в блогах.

Кирилл Мартынов

Здесь виден результат некоторого мыслительного процесса. Вот внутренний диалог Беглова идет вдоль возможных вариантов. Может быть, причины войны в Украине – это разработка боевых комаров в секретных биолабораториях? Нет, это уже было, избито. Может быть, причина войны в том, что как сказала Мария Захарова, украинские хозяйки не делились рецептами борща? Тоже нет, все не то. А может быть, причина войны в том, что российский диктатор в погоне за властью не заметил, как стал кровавым маньяком? Слишком смело, не время для таких выводов.

И вот в мозгу губернатора счастливая находка: туалеты. Как во времена бравого солдата Швейка, мы ведем войну против чуждых нашему народу сортиров. Это ясная, понятная каждому участнику СВО идея. Когда мы победим, на всей планете останутся только туалеты типа М и Ж, а жителям многоквартирных домов придется ходить в гости к соседям, чтобы не пользоваться собственным гендерно нейтральным туалетом. Сортир наш! В конце концов с призыва мочить в сортире Путин начался, в сортире будет найден и его финал, или точнее телеология.

Примерно так я реконструирую ход мысли губернатора. Не нужно думать, будто Беглов самостоятельный философ. Он опирался на обширную интеллектуальную традицию, представленную в частности, министром Лавровым, который уже ужасался публично гендерному нейтралитету шведских туалетов, в котором ему доводилось побывать. И эта концепция хорошо фундирована. Журналисты "Фонтанки" спросили в правительстве Петербурга, какие конкретно туалеты имелись в виду, и получили официальный ответ "речь шла не о конкретных адресах на бывших украинских территориях, а о тренде, который существует в гендерной культуре коллективного Запада и противоречит нормам российской культуры". Кусают ли боевые комары зады сельских жителей, расположившихся в своих гендерно нейтральных тулетов на территории Союзного государства – вот основной вопрос русской жизни в 2024.

Стране нужны такие кадры, как губернатор Беглов. Поэтому Путин сегодня на форуме ветеранов "Вместе победим" распорядился создавать условия, при которых герои СВО смогут занимать руководящие позиции "в экономике, бизнесе, органах власти всех уровней". Здесь диктатор тоже опирается на экспертизу профессора ВШЭ Сергея Караганова, который ностальгирует о том, как безногие и безрукие ветераны войны становились потом председателями колхозов.

Цели войны все понятнее: идет построение ролевой вселенной "Омон Ра".