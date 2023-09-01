"Грани.Ру" прекратили свой выпуск и готовятся к перезапуску издания

"Старейшее оппозиционное онлайн-медиа", "первопроходцы борьбы с блокировками", "образцовая демшиза", "остервенелые русофобы" - ни от одного из этих почетных званий мы не отказываемся. Но их невозможно переплавить на снаряды".

Так начинается опубликованное вечером 1 сентября обращение журналистов редакции известного российского интернет-издания "Грани.ру". Этот проект публиковал статьи и видео в поддержку оппозиции и политических заключённых, а также обзоры и анализ российских и мировых политических событий.

Авторы обращения говорят, что не намерены цепляться за старый бренд, но хотят "переосмыслить собственную 23-летнюю историю и задать себе простой вопрос: чем твой проект полезен для победы?"

"Мы будем говорить об ошибках. О том, как вдохновенно освещали игрушечный российский протест. Как велись на дискурс "ненасилия" (даже за съемку акций вроде шествия по Тверской с баннером "Смерть кремлевским оккупантам" статусные либералы объявляли нас провокаторами). Как по инерции протягивали микрофон оппозиционным авторитетам. Как старательно фиксировали "достижения гражданского общества", закрывая глаза на имперский реваншизм".



Журналисты "Граней" заверяют своих читателей, что позаботятся о сохранности граневских архивов. Свой youtube-канал они считают уникальной "видеолетописью протестного движения времен зрелого путинизма".