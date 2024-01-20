Война России с НАТО неизбежна? Бунт и аресты в Башкортостане. Тайны погибшего А-50 | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Представитель НАТО призвал готовиться к войне с Россией и массовой мобилизации. Москва планирует широкомасштабное наступление в Украине. Кто кого пугает: Путин Запад или Запад Путина?

• Тайны погибшего А-50. Сенсация: украинские дроны под Питером - 1250 км до цели. ВС РФ на окраине Авдеевки. Как Киев проведет мобилизацию?

• От «мочить в сортире» до гендерно-нейтральных туалетов. Что еще волнует российского лидера и, что он предлагает электорату накануне выборов-2024? • Бунт, аресты и насилие в Башкортостане. Сумеет ли Радий Хабиров погасить протесты в республике?

Итоги 3-й недели 2024 года Мумин Шакиров подводит с российскими политологами Александром Кыневым и Никитой Савиным, журналистом из Башкортостана Русланом Валиевым и украинским авиаэскпертом Валерием Романенко.