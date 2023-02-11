Границу Армении с Турцией открыли, чтобы пропустить гумпомощь

Сухопутная граница между Арменией и Турцией была в субботу открыта впервые за 35 лет – через пограничный пропускной пункт проехали пять грузовиков с гуманитарной помощью из Армении для пострадавших от разрушительного землетрясения районов на юге Турции. Об этом сообщает Радио Азатутюн – Армянская служба Радио Свобода.
Последний раз пограничный переход между Арменией (тогда ещё в составе СССР) и Турцией был открыт в 1988 году после землетрясения, разрушившего армянский город Спитак. Тогда гуманитарные грузы были доставлены из Турции в Армению.
Несколько дней назад из Армении в Турцию вылетела команда спасателей – 27 человек.
Грузовики со 100 тоннами продовольствия, медикаментов, воды и других пакетов экстренной помощи отправились в город Адыяман. Спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил за помощь спецпредставителя Армении, вице-спикера армянского парламента Рубена Рубиняна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна. "Я всегда буду помнить помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе", – написал Кылыч в твиттере.
Отношения между Турцией и Арменией являются напряжёнными как по историческим причинам, так и в связи с тем, что Турция поддерживает Азербайджан в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Армения, как и многие страны мира, считает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи во время Первой мировой войны, в Турции с таким определением не согласны. Между странами нет дипотношений, граница между ними закрыта. При этом Анкара и Ереван ведут переговоры об улучшении отношений.
Число жертв произошедшего 6 февраля на юго-востоке Турции землетрясения, по официальным данным, превысило 25 тысяч. Из них более 22 тысяч погибли в Турции и более 3,5 тысяч в соседней Сирии. Это число постоянно растёт – разбор завалов продолжается. Надежды найти под обломками выживших все меньше, однако такие случаи отмечались и в субботу, на пятый день после землетрясения. В частности, в провинции Газиантеп была спасена целая семья из пяти человек. Всего сообщается о спасении в субботу из-под завалов более 10 человек, многие из которых – дети. Двух девочек, как утверждается, спасла команда из Азербайджана – в Турцию были направлены более 700 сотрудников МЧС этой страны.
В субботу полиция Турции задержала 12 человек, которые, как утверждается, имели отношение к сооружению многоэтажных домов, рухнувших во время землетрясения. Многие жители страны предъявляют серьёзные претензии к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана: в том числе из-за задержек с доставкой помощи и позднего начала спасательных работ. Эрдоган признал "некоторые проблемы", однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем. Также были задержаны около 50 человек, подозреваемых в мародёрстве.
- По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.
- Первое землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции, затронувшее несколько районов Сирии, произошло в ночь на 6 февраля. Через несколько часов недалеко от его эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. После них было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков. В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран, в том числе из России. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Всемирный банк объявил, что выделяет на помощь Турции 1,78 миллиарда долларов.
- Президент Владимир Зеленский в субботу посетил посольство Турции в Украине и почтил память погибших. Украина также направила спасателей в страну.
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