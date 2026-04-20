40 граждан Израиля задержали на несколько часов в московском аэропорту

Не менее 40 граждан Израиля были задержаны в московском аэропорту Домодедово 19 апреля, сообщает "Медиазона" со ссылкой на источник. В Министерстве иностранных дел Израиля подтвердили эту информацию.

Как сообщает "Медиазона", израильтяне прилетели в Москву рейсом из Тель-Авива. Среди них были те, у кого было и российское гражданство. Иностранцев около пяти часов удерживали граждан Израиля, требуя разблокировать телефоны. Собеседник издания утверждает, что российские сотрудники правоохранительных органов не давали им воду и не пускали в туалет. Кроме того, некскольких граждан Израиля они обвинили в войне с Ираном.

Задержанных отпустили после подписания бумаг с "предупреждениями", вероятно, "о недопустимости нарушения закона". Источник издания сообщил, что в этот момент сотрудники органов вели себя "вежливо и аккуратно".

В Министерстве иностранных дел Израиля 20 апреля заявили, что после вмешательства ведомства инцидент был урегулирован. "Россиянам было ясно дано понять, что такое поведение совершенно неприемлемо, и Израиль относится к инциденту очень серьезно", - цитирует заявление МИД Израиля издание Mako.