"Гражданам СССР" дали до восьми лет колонии по экстремистской статье

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии признал девять местных жителей, относящих себя к "гражданам СССР", виновными в организации экстремистского сообщества. Им назначили условные и реальные сроки – от пяти до восьми лет колонии.

Всех их судили на основании "совершения преступлений экстремистской направленности" с марта 2019 года по июнь 2020-го: невыплат по кредитным обязательствам, коммунальным платежам и налогам, отмечают в пресс-службе суда. Одного из осужденных также судили по статье о незаконном обороте взрывчатки, еще одного – за незаконный оборот оружия.

Известно, что четырем осужденным назначили условное лишение свободы, остальным пяти – от пяти до восьми лет колонии. Речь может идти о приговоре по уголовному делу в отношении 11 жителей республики: обвиняемыми по нему проходили Аслан Наптугов, Владимир Ильичев, Абдулмалик Шоев, Олеко Кужев, Аднан Меремшаов, Лариса Якушева, Олег Бондаренко, Ольга Примак, Юлия Камбиева, Светлана Дарова и Анита Тукова, обращает внимание "ОВД-Инфо". Какой срок получил каждый из осужденных, в суде не уточняют.

Никто из девяти осужденных не признал вину.