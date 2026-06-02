Гражданина Бельгии и России Лощинина приговорили к 16 годам

Гражданин Бельгии и России Михаил Лощинин, который поехал навестить больного отца в Санкт-Петербург и был арестован после пересечения границы, приговорён к 16 годам колонии по обвинению в госизмене. Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на сестру осуждённого. Это подтверждает также "Вот Так".

Проект Север.Реалии ранее рассказал об истории 48-летнего Лощинина, который 1 июля 2025 года пересёк на мотоцикле российскую границу через пункт пропуска "Убылинка" в Псковской области и почти сразу же был задержан сотрудниками ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины, а также переводы ей денег. Лощинина сначала провёл около месяц де-факто под арестом в гостинице в Пыталово, после чего его обвинили в госизмене и отправили сначала в СИЗО в Белгородскую область, а затем в СИЗО в Пскове.

Как пишет ASTRA, приговор был оглашён 2 июня в Псковском областном суде на закрытом заседании. Лощинина признали виновным в "финансировании представителей иностранного государства, признанного противником Российской Федерации". Следствие сочло перевод девушке в размере 18 тысяч рублей "помощью военнослужащей иностранного государства с целью приобретения ею обмундирования для участия в боевых действиях против российских военнослужащих".

В декабре 2025 года семья Лощинина сообщила о пытках и жестоком обращении в Старом Осколе: изъятии очков, избиениях и длительной изоляции. В письмах из СИЗО Лощинин писал подробно рассказывал об условиях содержания, а также о пытках - по его словам, его подвергали регулярным избиениям, пыткам электрошокером и постоянному психологическому давлению. "Я потерял лучшую работу в жизни, потерял все деньги и инвестиции, квартиру… Да, я жалею, что поехал", - писал он журналистам. Бельгийских дипломатов к нему не допустили.

Лощинин переехал на ПМЖ в ЕС еще в 1999 году, впоследствии получил гражданство Бельгии, в последние годы жил в Германии. Он работал в IT-сфере, был вовлечен в культурную деятельность русскоязычной диаспоры, в частности участвовал в театральных и музыкальных проектах.



