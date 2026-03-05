Гражданина Румынии осудили в России за шпионаж в пользу Украины

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Румынии Адриана-Давида Керчо к 15 годам в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. В спецслужбах считают, что он пытался вступить в ВСУ и передавал украинским спецслужбам данные о расположении систем ПВО в Сочи.

По версии следствия, Керчо вышел на связь с Главным управлением разведки Украины (ГУР) в ноябре 2024 года и изъявил желание вступить в "Британский легион", сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В ФСБ утверждают, что после этого для "безопасного выезда" с территории России ему предложили снять с помощью квадрокоптера позиции российских военных.

Керчо задержали в апреле 2025 года, это произошло на фоне обострения отношений между Москвой и Бухарестом – тогда стороны обменялись высылками дипломатов и военных атташе, а также обвинили друг друга во вмешательстве в выборы.