Гражданина Украины в Москве осудили за покупку GPS-трекера

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к трём годам колонии строгого режима гражданина Украины Алексея Пасечника за то, что он приобрёл GPS-трекер, устройство, которое может определять местоположение и записывать звук. Пасечника признали виновным по уголовной статье о незаконном обороте технических средств, предназначенных для негласного получения информации, - сообщает РИА Новости.

Как рассказал гражданин Украины в суде, трекер Mini A8 он купил за пять тысяч рублей для того, чтобы иметь возможность найти автомобиль в случае его угона. Суд, однако, посчитал, что Пасечник приобрел устройство для "негласного получения информации".

В марте, вскоре после начала российского вторжения в Украину, Пасечника задержала в Москве полиция. Его арестовали по административным статьям о неподчинении требованиям полиции и нарушении миграционного законодательства. Вскоре после этого против него возбудили и уголовное дело. Адвокат Пасечника утверждает, что его подзащитного запугали полициейские, приходившие к нему, пока он отбывал арест. По словам адвоката, ему угрожали в связи с тем, что у него есть украинское гражданство, и склоняли к признанию вины, - сообщает "Дождь".

В 2019 году Госдума приняла законопроекты, уточняющие понятие так называемой "шпионской техники", из-за пользования которой россиян могут привлечь к уголовной ответственности. К такой технике отнесли устройства для тайного получения информации или доступа к ней без ведома её обладателя, при этом, по закону, к ней не относятся устройства бытового назначения, которые могут записывать фото, видео, аудио, определять геолокацию и находятся в свободном обороте. Глава Думы Вячеслав Володин пояснил, что к шпионским гаджетам, в частности, не будут относиться GPS-трекеры для поиска домашних животных.