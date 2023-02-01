Гражданка США арестована за прогулку с телёнком по Красной площади 

В Москве суд арестовал на 13 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей гражданку США Алисию Дэй, признав её виновной в проведении несанкционированной акции, помешавшей движению пешеходов, и неповиновении сотрудникам полиции.

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", 34-летняя Алисия Дэй является экологической активисткой. В конце января она наткнулась в интернете на объявление о продаже телёнка и решила выкупить животное, чтобы его не съели. 31 января Дэй вышла в центр Москвы выгуливать питомца и была задержана полицией в районе Красной площади. Телёнка у неё отобрали, поместив в реабилитационный центр для животных.

Отмечается, что задержанная не признала вину, заявив, что её прогулка не была политической акцией. При этом по информации СМИ, Алисия Дэй давно занимается подобным активизмом: в 2019-м году она выгуливала свинью по Лондону, в 2021-м гуляла с телёнком и поросёнком по Днепру , а в 2022-м - с бараном по Варшаве.