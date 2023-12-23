"Гражданская инициатива" выдвинула Бориса Надеждина в президенты РФ

Политик, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин выдвинут в президенты России. За это проголосовал съезд партии "Гражданская инициатива". За, как следует из трансляции, проголосовали 60 делегатов съезда из 60.

"В такое вас ещё никто не выдвигал", - отметил, обращаясь к Надеждину, лидер партии Андрей Нечаев.

Партия "Гражданская инициатива" не представлена в Госдуме, поэтому для регистрации кандидатом в президенты Надеждину необходимо будет набрать 100 тысяч подписей, причём не менее чем в 40 субъектах федерации.

Надеждин объявил о том, что хочет баллотироваться в президенты, осенью. Он заявляет, что "идёт на выборы как принципиальный противник политики действующего президента" и, помимо прочего, считает "фатальной ошибкой" начало так называемой специальной военной операции, то есть вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Надеждин занимается политикой с начала 1990-х годов. В своё время был близок к Борису Немцову и нынешнему заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко, был депутатом Госдумы от партии "Союз правых сил", затем состоял в "Правом деле", участвовал в праймериз "Единой России", в 2021 году баллотировался в Госдуму от "Справедливой России - За правду". Сегодняшний съезд "Гражданской инициативы" принял его в эту партию.

Надеждин был частым участником ток-шоу на федеральных каналах, в частности на НТВ, в том числе и после российского вторжения в Украину. В мае нынешнего года он сказал в эфире НТВ: "Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной", после чего, по его словам, на телевидение его больше не звали.

Также в субботу стало известно, что съезд ещё одной непарламентской партии "Российский общенародный союз" выдвинул в президенты её лидера Сергея Бабурина. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали, что партия выдвинула муфтия Москвы Анара Рамазанова. Как сказал сам Бабурин, он предлагал эту кандидатуру, но съезд решил иначе.

Бабурин уже участвовал в выборах в 2018 году и занял тогда последнее место. "Гражданская инициатива" на этих выборах выдвигала Ксению Собчак.

Ранее в субботу стало известно, что Центризбирком отказал в регистрации инициативной группы в поддержку выдвижения журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой кандидатом в президенты. Партия "Яблоко" в свою очередь заявила, что не будет выдвигать своего кандидата.

ЛДПР выдвинула в президенты Леонида Слуцкого, а КПРФ - депутата Николая Харитонова. Действующий президент Владимир Путин идёт на выборы как самовыдвиженец, в его поддержку должны собрать 300 тысяч подписей.

Выборы должны пройти с 15 по 17 марта. СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщали, что администрация президента ставит задачу получения Владимиром Путиным большинства голосов от всех зарегистрированных избирателей.