Грета Тунберг снова хочет "прорвать" морскую блокаду сектора Газа

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, пытавшаяся попасть в сектор Газа на борту яхты Madleen и депортированная Израилем в июне этого года, объявила, что планируется новая "масштабная акция" с целью прорыва морской блокады Газы, в которой она намерена принять участие.

Об этом пишет издание Newsru.co.il, обратившее внимание на публикацию Тунберг на ее странице в Instagram, в которой говорится: "31 августа мы начнем самую масштабную попытку прорвать незаконную израильскую блокаду сектора Газа с помощью нескольких десятков судов, которые отправятся из Испании. 4 сентября мы встретим еще десятки судов, которые прибудут из Туниса и других портов. Мы также мобилизуем более 44 стран на одновременные демонстрации и акции, чтобы положить конец соучастию в этом деле в знак солидарности с палестинским народом!"

В ночь на 9 июня Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газа. МИД Израиля тогда сообщал: "Все пассажиры "селфи-яхты" живы и невредимы. Им предоставили сэндвичи и воду. Шоу окончено". Были опубликованы видео экипажа яхты и фотография Греты Тунберг. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13".

В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля, напоминает Newsru.co.il.