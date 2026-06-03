Афины официально выразили протест Киеву из-за боевого надводного дрона со взрывчаткой, предполагаемо украинского, обнаруженного у берегов острова Лефкас (Лефкада) в Ионическом море. Греческие власти отмечают, что ожидают от Киева "признания ошибки", и требуют убрать оставшиеся боевые морские БПЛА из Средиземного моря.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Греции Лана Зокиу заявила, что беспилотное надводное судно представляло серьезную угрозу для морского судоходства и жизни людей: "Право Украины на самооборону не может оправдать такие действия".

При этом МИД Украины утверждает, что доказательств связи найденного дрона с ВСУ нет.



Как пишет греческое издание Kathimerini, дрон типа "Казак Мамай" был обнаружен рыбаками у берегов Лефкаса, в греческих территориальных водах. Предположительно он сбился с курса. Экспертиза, проведенная впоследствии Генеральным штабом национальной обороны Греции, подтвердила, что ударный морской дрон принадлежит Украине и использовался для операций против коммерческих судов, связанных с российским "теневым флотом".

Выводы доклада, проведенного греческими военными, как пишет Kathimerini, были переданы главе внешнеполитического ведомства ЕС Кае Каллас и министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге. Сибига также был приглашен для участия в неформальном заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Лимасоле.