"Грифоны" в небе Украины. Зачем Киеву шведские истребители

Швеция на днях объявила, что передаст Украине 16 истребителей Gripen предыдущего поколения. Авиационные эксперты отмечают, что от одной ключевой детали этой сделки будет зависеть, насколько быстро эти самолеты смогут повлиять на ход войны с Россией. По информации шведского правительства, могут быть поставлены также современные боеприпасы, в том числе ракеты "Метеор". Эти ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности "потребуются для сдерживания российских истребителей, таких, как Су-34", – говорит Кристоф Бергс, аналитик, занимающийся военно-воздушными силами в британском Королевском объединенном институте оборонных исследований. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 регулярно запускают планирующие бомбы, которые пролетают 60–100 километров и попадают на территорию Украины. Эти недорогие авиационные боеприпасы трудно перехватить, и они обладают чрезвычайно высоким разрушительным эффектом.

"Ракеты, имеющиеся в настоящее время в воздушном арсенале Украины, не обладают достаточной дальностью, чтобы поражать российские бомбардировщики, не входя при этом в опасные зоны действия [российской] ПВО дальнего радиуса действия, развернутой вдоль линии фронта", – отмечает Бергс. Ракеты "Метеор", дальность полета которых составляет более 100 километров, могут дать Украине возможность отодвинуть границу риска для российских пилотов за пределы дальности действия планирующих бомб. Вне зависимости от того, будут ли ракеты "Метеор" поставлены вместе с истребителями Gripen, предполагается, что эти самолеты также будут использоваться для отслеживания и сбивания российских ракет и дронов, в том числе "шахедов". Стокгольм заявляет, что самолеты окажутся в распоряжении Украины к началу 2027 года.

Шведские истребители Gripen считаются многими идеальным оружием для ведения воздушной войны Украиной благодаря относительно низким эксплуатационным расходам – самым низким среди группы сопоставимых по параметрам западных истребителей – и простоте в эксплуатации. Сторонники Gripen утверждают, что опытный пилот, владеющий английским, может быть подготовлен к боевым вылетам на Gripen всего за три-четыре месяца. А вот будущим пилотам F-16 требуется не менее шести месяцев подготовки на этом американском истребителе. Однако истребители Gripen в прошлом подвергались критике, в том числе в ставшем достоянием гласности отчете 2008 года. Тогда швейцарские испытатели пришли к выводу, что самолет "неудовлетворителен" для выполнения задач воздушного боя. За десятилетия службы в вооруженных силах разных стран эти самолеты так и не зафиксировали ни одного сбитого противника в воздушном бою.

Gripen – это шведское слово обозначает грифона, мифическое существо, представляющее собой гибрид льва и орла, – был разработан в период Холодной войны для "разобщенных операций" над территорией Швеции. Это позволяет самолету действовать с импровизированных баз, расположенных на большинстве автомагистралей этой страны, которая после начала полномасштабного российского вторжения в Украину присоединилась к НАТО. Шведские военные планировщики предполагали, что крупные авиабазы станут целью в самом начале любого возможного конфликта. Поэтому самолеты Gripen были спроектированы так, чтобы "быть скрытыми на дорожных базах, запускаться с участков автомагистралей, быстро заправляться топливом и перевооружаться небольшими командами технического обслуживания", как говорится в сообщении компании SAAB, производящей этот самолет. Эти самолеты уникальны своей способностью взлетать и садиться с неровных взлетно-посадочных полос длиной всего 400 метров, а также быстрым временем оборота. По данным производителя, возвращающийся с боевого задания Gripen может быть заправлен топливом и перевооружен экипажем из пяти человек в течение 10–15 минут.