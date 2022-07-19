"Гроб на колёсах". Соцсети о "Ладе" за погибшего солдата

"Вести недели" выпустили сюжет о том, как родители погибшего в Украине российского военного купили на компенсацию автомобиль.

Ура-патриотический материал оказался на вид несколько гротескным и вызвал у зрителей оторопь.

Ксения Собчак:

По замыслу "Вестей недели", это был сюжет, посвященный погибшему десантнику из Саратовской области. Но получился 8-минутный ролик с перерывом на рекламу "новой Лады", которую отец военного купил на его "гробовые" и выехал в ней первый раз на кладбище. Пытаюсь сформулировать и как-то назвать трудноуловимое чувство от этой журналистской работы (и не присесть). Пока не получается.

Сталингулаг:

Ценности и скрепы. Как только Путин пообещал 12 миллионов компенсации за гибель солдат, уже было понятно, что многие российские семьи будут с большим нетерпением ждать похоронок, чем своих мужей/сыновей, которые при жизни никогда таких денег не заработают

Никита Могутин:

Спасибо сыну за машину.

Рустем Адагамов:

Пропаганда в обезумевшей стране не стесняется показывать такие сюжеты.

Марат Гельман:

Интересно, те кто снимали сюжет, они понимают что сняли?

Денис Казанский:

Да это же прям «Бриллиантовая рука!»

«А на полагающуюся мне по закону премию я по совету друзей решил приобрести автомобиль «Москвич»…

Они просто живут в свихнувшейся советской комедии.

Алеся Бацман:

Натуральный обмен в россии это не только яйца - на галоши, это убитого сына - на «Ладу-Калину». Бизнес процветает, так сказать

Алексей Красовский:

подается как бизнес-план. родил сына, посадил чужого сына, купил дом на колесах. крепостное право вернули так хитро, что никто не заметил. радуйтесь что хотя бы гробовые дали, у соседей без вести пропал, ничего не оставил. как там раньше у великого народа было? не тот живет больше кто живет дольше?

Любовь Соболь:

Только вот большинство погибших на бессмысленной войне так и останутся «пропавшими без вести», а, соответственно, семьи компенсаций не получат

Татьяна Аникина:

Меня уже несколько раз обвиняли в категоричности и пессимизме. Точнее, в категорическом пессимизме в отношении будущего территории Р. Хотите честно? Я была бы рада ошибиться в своем видении мрачных горизонтов, а правильнее сказать — НЕвидении ПРБ (в расшифровке не нуждается. да?). Только вот жизнь россиян в ее повседневных проявлениях дает все все больше оснований верить, что права я, ох, права.

* написано по следам ролика с осуществлённой родителями мечтой сына - новенькой "Ладой", купленной ими на гробовые. Сейчас даже не о том, а была ли у парня такая мечта — в мечту об Audi или BMW я бы скорее поверила. И даже не о том, что людям в РФ делать с "гробовыми" — тут уж кому что сердце с умом подскажут. Я о публичной родительской радости.

Илья Шепелин:

Впрочем, семья погибшего и без машины хотела бы продолжения войны. Отца спрашивают:

— Возможен ли мир с Украиной?

— Сначала надо уничтожить нацистов

Марина Ахмедова:

Сегодня у странных людей, почему-то называющих себя либералами, новый маленький хайп - по тв показали сюжет, где отец погибшего сержанта рассказывает, что на компенсацию за смерть сына-танкиста, купил «Ладу» и ездит на ней к сыну на кладбище. Хайп сводится к гнусавому заявлению - «вот они ваши гробовые, и вот на что они тратятся. Был сын, а теперь «Лада».

Мне интересно, а на что отец погибшего должен был их потратить? На новый костюм? На благотворительность отдать? А если они при жизни сына всей семьей эту «Ладу» мечтали купить и больше всех мечтал сын, чтобы у отца была машина? А если сын был бы рад, если бы знал, что отец эту «Ладу» купил? Над чем тут смеяться? Не все живут так богато, чтобы убегать в Европу и там есть по утрам круассаны с шоколадом. Для многих людей актуальна «Лада» и возможность доехать на ней до кладбища, поговорить с сыном. Не автобуса ждать, не пешком идти, а сесть в машину, доехать и поговорить когда захочется. С сыном, который погиб не за «Ладу», а за родину. А родина потом, как могла, постаралась позаботиться о его семье.

Может, сюжет и глупо сделан. Может, его героям не дали возможности о себе рассказать. Но глумиться над таким могут только очень поверхностные люди

Диана Рудакова:

Ок, пожилые люди, потеряли сына, а тут еще какие-то журналисты с камерами и микрофонами. Но просто нет слов от цинизма этих конченых телевизионщиков. Какой-то кромешный ад.

Наталия Геворкян:

А я смотрю этот сюжет про погибшего контрактника, маму-папу и белую Ладу и понимаю, что не верю ничему -- ни тому, что это мама-папа, ни тому, что их сын погиб, ни тому, что это их белая Лада.