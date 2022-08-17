Группа Anacondaz перенесла все концерты из‑за давления властей

Группа Anacondaz перенесла все концерты, которые должны были состояться в России в 2022 году. Причиной для этого стало давление представителей власти на организаторов выступлений и концертные площадки. Об этом группа сообщила в своём телеграм-канале.

Anacondaz планируют провести отмененные концерты в феврале, марте и апреле 2023 года. "Билеты будут действительны, менять их не нужно. Кроме того, вместе с нашими друзьями из правозащитной группы "Агора" мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми. Мы делаем все, чтобы концерты состоялись. Всем мир." - сообщается в посте.

В конце июня московский музыкальный клуб "Главклуб" сообщил о том, что "под давлением государственных органов" был вынужден отменить выступление Anacondaz и ещё нескольких музыкантов.

7 июля издание "Фонтанка" опубликовало список из 30 российских музыкантов, чьи выступления запрещены в России из-за антивоенной позиции. Среди них группы ДДТ, "Каста", "Би-2", "Ногу свело", Anacondaz, IC3PEAK, "Кровосток", Little Big, певицы Земфира, Монеточка, Гречка, Манижа, Луна, Дора, рэперы Oxxxymiron, Face, Моргенштерн, Лигалайз и другие исполнители.