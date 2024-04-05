Группа Kiss продала права на свою музыку и использование бренда

Шведская музыкальная компания Pophouse Enterteinment приобрела права на распространение музыки завершившей концертную деятельность рок-группы KISS, а также использование бренда и интелелктуальной собственности. Примерная сумма сделки, по данным Би-би-си, составила триста миллионов долларов.

В Pophouse Enterteinment заявили, что продолжат использовать наследие KISS, в том числе, через так называемых "диджитал аватаров". Компания сможет создавать новый контент с использованием молодых версий музыкантов, сгенерированных искуственным интеллектом.

"Мы сохраним и обогатим наследие музыкантов, вдохнув новую жизнь в их персонажей и личности, а также используя и улучшая визуальный мир KISS", — комментирует Пер Сундин, генеральный директор Pophouse Entertainment.

Музыканты группы, сообщениям, не только не возражают против использованияя их диджитал аватаров в будущем, но и поддерживают эту идею. "Наше сотрудничество с Pophouse обусловлено желанием вечно находить отклик в различных аспектах мировой культуры. Это партнёрство – не просто глава, это вечная симфония бессмертия рок-н-ролла", — отметил Пол Стэнли, ведущий вокалист KISS.

Группа KISS, выступавшая в жанре хард-рок была основана в 1973 году в США вокалистами Полом Стэнли и Джином Симмонсом. Визитной карточкой группы стали ярко раскрашенные лица и эпатажное поведение. В особенности в 1980-е годы группа была популярна у поклонников рок-музыки и в бывшем СССР. В 2023 году, после почти 50-летней истории, музыканты отыграли свой последний концерт.