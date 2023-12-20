Группа S8 Capital купила завод Bridgestone в России

Группа S8 Capital закрыла сделку по покупке активов Bridgestone в России – компания получила завод и дистрибутора шин. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Согласно условиям сделки, торговые марки и бренд Bridgestone новому собственнику не передаются, говорится в сообщении. Сумма сделки не раскрывается.

Ранее S8 приобрела активы двух других игроков рынка – Continental и российского "Кордиант". За счет новой сделки компания опережает по мощностям "Нижнекамскшину" и становится вторым игроком шинного рынка по объемам мощностей, отмечает "Коммерсантъ".

После покупки активов трех компаний S8 консолидировала мощности почти 16 миллионов шин в год.

Bridgestone приостановила производство и импорт в Россию, а также заморозила инвестиции вскоре после начала российского вторжения в Украину.