Группа U2 дала концерт на станции киевского метро

Знаменитая ирландская группа U2 дала 8 мая концерт в киевском метро. Лидер группы Боно и бэк-вокалист Эдж сыграли на станции "Крещатик". Песню Stand by Me (со словами Stand by Ukraine) они исполнили вместе с украинской группой "Антитіла", лидер которой Тарас Тополя после полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды территориальной обороны.

Множество знаменитых артистов и деятелей шоу-бизнеса поддержало Украину после российского вторжения. В Варшаве в апреле состоялся большой концерт в рамках благотворительного марафона, принесшего на нужды Украины несколько миллиардов долларов. Боно тогда записал песню Walk on Ukraine, а ранее посвятил стихотворение украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Теперь он приехал непосредственно в Киев.

Группа "Антитiла" ранее записала совместный клип в поддержку Украины с британской звездой Эдом Шираном.