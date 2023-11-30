Группа вымогателей Black Basta похитила более 100 млн долларов

Киберпреступная группа Black Basta заставила своих жертв выплатить не менее 107 миллионов долларов в биткойнах. Большая часть отмытых выкупных платежей направлялась на попавшую под санкции российскую криптовалютную биржу Garantex, сообщает "Голос Америки".



В докладе расследователей отмечается, что были обнаружены доказательства связи Black Basta с уже не существующей ныне российской преступной группировкой. Ранее Conti входила в число ведущих кибергруппировок, занимающихся вымогательством.



После начала полномасштабного вторжения России в Украину и объявления в том же году Вашингтоном награды за помощь в поимке руководителей группы Conti, она прекратила своё существование. Расследователи предположили, что Conti рассыпалась на мелкие группы, одной из которых, возможно, является Black Basta.