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Группа вымогателей Black Basta похитила более 100 млн долларов

В США в результате совместного расследования, проведенного Службой отслеживания цифровой валюты Elliptic и компанией Corvus Insurance, выявлена группа кибервымогателей Black Basta, сообщил Reuters. Возможно, она является подразделением российской хакерской группы Conti.

С момента своего появления в прошлом году группа похитила более 100 миллионов долларов, сообщается в опубликованном в среду в США докладе по итогам проведенного исследования.

Киберпреступная группа Black Basta заставила своих жертв выплатить не менее 107 миллионов долларов в биткойнах. Большая часть отмытых выкупных платежей направлялась на попавшую под санкции российскую криптовалютную биржу Garantex, сообщает "Голос Америки".

В докладе расследователей отмечается, что были обнаружены доказательства связи Black Basta с уже не существующей ныне российской преступной группировкой. Ранее Conti входила в число ведущих кибергруппировок, занимающихся вымогательством.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и объявления в том же году Вашингтоном награды за помощь в поимке руководителей группы Conti, она прекратила своё существование. Расследователи предположили, что Conti рассыпалась на мелкие группы, одной из которых, возможно, является Black Basta.

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