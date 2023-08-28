Грузинские пограничники отказали двум россиянам в пересечении границы

За последние дни, на государственной границе Грузии произошли сразу два инцидента с россиянами. Известный адвокат, бывший детский омбудсмен Павел Астахов не смог выехать из Грузии в Турцию, а автора проекта "Экскурсии по Грузии" Алексея Мухранова не пустили в Грузию из Армении.

Астахов рассказал журналистам, что, завершив в Армении съёмки материала фильма о "Ноевом ковчеге" и "Всемирном потопе" он, вместе со съёмочной группой телеканала "Спас№ пересёк армяно-грузинскую границу, чтобы транзитом, по кратчайшему сухопутному маршруту проехать в Турцию, к горе Арарат, где группа планировала продолжить съёмки.

"На грузинской границе пограничники, незаконно и безосновательно продержав нас почти семь часов, отобрав документы и досмотрев все личные вещи, пытались нас убедить подписать протокол на грузинском и английском, а в итоге вообще отказали нам с режиссером фильма в транзите", — рассказал Астахов.

При этом адвокат назвал действия грузинских пограничников "провокацией" и "произволом". Он отметил, что сотрудники пограничной полиции не предоставили россиянам переводчика.

По словам Астахова, ему пришлось вернуться в Армению, затем добираться до Арарата через Стамбул.

По утверждению автора проекта "Экскурсии по Грузии" Алексея Мухранова, он весь 2023 год находился на территории Грузии и выехал в Армению лишь на короткое время. Мухранов начал проект "Экскурсии по Грузии" в 2010 году. По последним данным, писатель находится в буферной зоне между двумя странами.

На просьбу Радио Свобода разъяснить конкретные причины инцидентов с Астаховым и Мухрановым, в пресс-службе МВД ответили, что сотрудники пограничной полиции принимают решения самостоятельно в рамках своей компетенции и в соответствии с законом. МВД не комментирует решения, относящиеся к прерогативе пограничного ведомства.