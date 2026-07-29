Грузия отказала в международной защите 17 украинцам

Грузия отказалась предоставить международную защиту 17 гражданам Украины, которые уже около года находятся в подвале на КПП "Дариали", сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Циалу Ратиани.

По ее словам, Служба государственной безопасности страны посчитала, что "они представляют опасность для Грузии". "Мы не можем узнать, по какой причине они так решили – это государственная тайна, только судья может ознакомиться", – сказала Ратиани "Медиазоне".

Решение миграционной службы было безуспешно обжаловано в суде. На данный момент украинцы все еще находятся на КПП на российско-грузинской границе.

Как отмечает "Медиазона", с начала российского вторжения в Украину граждане страны часто использовали Грузию как транзитный маршрут для выезда из России в Европу. Россия также направляла к российско-грузинской границе заключенных, которые изначально были осуждены на территориях Украины, впоследствии оккупированных Россией. В большинстве случаев они отбывали наказание в российских колониях, куда были вывезены принудительно.

Власти Грузии заявляют, что большинство из этих граждан были осуждены за особо тяжкие преступления, не располагают необходимыми документами для пересечения границы, а их допуск на территорию страны "представляет угрозу".

По словам Ратиани, из 17 украинцев, которые сейчас находятся на границе, судимости имеют только семеро. Она также рассказывала, что среди них есть тяжелобольные, а также люди с инфекциями и другими заболеваниями – у них нет еды, лекарств и необходимой медицинской помощи.