Грузия отвергла сообщения о доставке санкционных товаров в Россию

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили назвал манипуляцией публикацию Радио Свобода о том, что за последнее время в Грузию резко увеличился импорт из западных стран тех товаров, ввоз которых запрещен в Россию. Министр утверждает, что Грузия строго соблюдает все международные санкции.

Хуцишвили отметил, что публикации Радио Свобода и других международных СМИ о возможном нарушении грузинскими властями санкций в отношении России ставят цель нанести вред международному имиджу Грузии.

Министр со ссылкой на государственное статистической ведомство Geostat приводит цифры, подтверждающие, по его мнению, резкое сокращение в Грузию из США аэронавигационных систем, интегральных схем, керамических конденсатов, полупроводников и другой продукции двойного назначения.

Глава Минфина категорически отверг любые сообщения о том, что товары двойного назначения могут попадать в Россию непосредственно из Грузии. Ранее Хуцишвили отмечал, что на границе с Россией присутствуют представители западных таможенных и фискальных служб, которые не разрешили бы вывоз санкционной продукции.

Вместе с тем вопросы к Грузии возникают в связи с резким ростом транзита этой продукции через Грузию в третьи страны, в том числе Армению и государства Центральной Азии, откуда они затем могут попадать в Россию. Тбилиси утверждает, что Грузия не может запретить транзит и не контролирует вероятные поставки в Россию санкционных товаров из третьих стран.