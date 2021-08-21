Премьер-министр Грузии примет участие в форуме "Крымской платформы", несмотря на недовольство Москвы. В субботу он прибыл в Киев с первым официальным визитом. Основным пунктом двухдневной программы визита считается участие председателя правительства Грузии, а также министра иностранных дел Давида Залкалиани в саммите "Крымской платформы", инициированной украинскими властями. На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с аннексией Крыма Российской Федерацией весной 2014 года.

Саммит состоится 23 августа в Киеве. Участием в "Крымской платформы" Грузия

демонстрирует поддержку территориальной целостности Украины, поскольку сама сталкивается с аналогичными проблемами после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года.

Общность проблем во взаимоотношениях с Россией заставило грузинское руководство приглушить разногласия с Украиной по вопросу об активности бывшего президента Грузии. Михаил Саакашвили ныне занимает пост главы Исполнительного комитета Национальной рады реформ Украины. Несмотря на потерю грузинского гражданства после вступления в гражданство

Украины в 2015 году, Саакашвили продолжает активно

вмешиваться в грузинскую политику, пытаясь обеспечить победу

своей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) на

муниципальных выборах 2 октября.

С другой стороны, официальная Москва неоднократно высказывала недовольство проведением саммита "Крымская платформа", намекая, что страны, которые примут в ней участие, не смогут рассчитывать на улучшение отношений с Россией.

Российско-грузинские отношения несколько улучшились после

смены власти в Грузии в результате парламентских выборов 2012 года.