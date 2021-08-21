Премьер-министр Грузии примет участие в форуме "Крымской платформы", несмотря на недовольство Москвы. В субботу он прибыл в Киев с первым официальным визитом. Основным пунктом двухдневной программы визита считается участие председателя правительства Грузии, а также министра иностранных дел Давида Залкалиани в саммите "Крымской платформы", инициированной украинскими властями. На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с аннексией Крыма Российской Федерацией весной 2014 года.
Саммит состоится 23 августа в Киеве. Участием в "Крымской платформы" Грузия
демонстрирует поддержку территориальной целостности Украины, поскольку сама сталкивается с аналогичными проблемами после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года.
Общность проблем во взаимоотношениях с Россией заставило грузинское руководство приглушить разногласия с Украиной по вопросу об активности бывшего президента Грузии. Михаил Саакашвили ныне занимает пост главы Исполнительного комитета Национальной рады реформ Украины. Несмотря на потерю грузинского гражданства после вступления в гражданство
Украины в 2015 году, Саакашвили продолжает активно
вмешиваться в грузинскую политику, пытаясь обеспечить победу
своей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) на
муниципальных выборах 2 октября.
С другой стороны, официальная Москва неоднократно высказывала недовольство проведением саммита "Крымская платформа", намекая, что страны, которые примут в ней участие, не смогут рассчитывать на улучшение отношений с Россией.
Российско-грузинские отношения несколько улучшились после
смены власти в Грузии в результате парламентских выборов 2012 года.
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