Грузия требует от Украины выдать бывшего министра юстиции

Тбилиси обвинил Киев в "недружественности" в связи с неоднократным отказом выдать Грузии бывшего министра юстиции и экс-генерального прокурора Зураба Адеишвили. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте правительства.

В Грузии Адеишвили приговорен к лишению свободы по обвинению в незаконной конфискации имущества частных лиц, а также организации избиения оппозиционного политика Кобы Давиташвили в ходе антиправительственных выступлений в ноябре 2007 года.

В заявлении правительства отмечается, что против Адеишвили возбуждено еще несколько уголовных дел по обвинению в должностных преступлениях, но все эти годы Украина игнорировала запросы Грузии об экстрадиции бывшего чиновника.

Ранее министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили выразил протест послам ФРГ и Европейского союза в связи с визитом Адеишвили в Европу в составе украинской делегации.

Сам Зураб Адеишвили несколько лет назад отказался от грузинского гражданства и сейчас работает специальным советником генпрокурора Украины по сотрудничеству с международными судебными инстанциями, в том числе Международным уголовным судом в Гааге, который возбудил уголовное дело против российского президента Владимира Путина.

Позиция Киева по вопросу выдачи Адеишвили и ряда других бывших чиновников, экстрадиции которых правящая партия "Грузинская мечта" безуспешно добивается с момента прихода к власти в 2012 году, в заявлении правительства Грузии названа "недружественной" и "противоречащей традиционной дружбе между двумя странами".

Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину президент Владимир Зеленский обвинил власти Грузии в "аморальности" из-за запрета грузинским добровольцам ехать в Украину для обороны Киева и отказа ввести санкции против России. Глава украинского государства отозвал из Тбилиси посла, а в 2023 году Украина попросила грузинского посла в Киеве покинуть страну в связи с сообщениями о пытках в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.