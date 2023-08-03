Грузия запретила экспорт и реэкспорт автомобилей США и ЕС в Россию

Поздно вечером 2 августа министерство финансов Грузии впервые официально подтвердило, что с 1 августа запрещён экспорт и реэкспорт автомобилей американского производства из Грузии в Россию и Беларусь. С 26 сентября аналогичный запрет коснётся и автомобилей, произведённых в ЕС.

Минфин подчёркивает, что решение принято в рамках 11-го пакета санкций против России в связи с широкомасштабным вторжением в Украину. По сообщению того же ведомства, с 1 января по 1 июля 2023 года из Грузии было реэкспортировано 51 000 автомобилей общей стоимостью в $ 930 миллионов, из них 3 786 единиц – в Россию, общей стоимостью 52 миллиона долларов.

Решением Минфина запрещается также реэкспорт американских и европейских автомобилей из Армении в Россию через Военно-грузинскую дорогу и погранично-таможенный КПП "Казбеги-Верхний Ларс". Исключения составляют случаи, когда автомобиль принадлежит гражданину Армении и нет оснований предполагать, что он – автодилер.

Россияне (особенно из южных регионов России) до последнего времени часто приезжали в Грузию, покупали на Руставском авторынке американскую либо европейскую машину и возвращались в Россию через "Верхний Ларс".

Решение грузинских властей стало итогом долгих и сложных переговоров с западными партнёрами. 26 мюня в Тбилиси побывали спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен и генеральный директор по экономике, науке и технологиям МИД Великобритании Кумар Айер.

Накануне визита они сообщили, что планирует обсудить с властями кавказской страны "эффективное осуществление санкций" против России, а также "открытие прямой линии для постоянного диалога по данной проблеме" с грузинским правительством. Судя по всему, именно упомянутый "постоянный диалог" по теме санкций и привёл к нынешнему решению правительства Ираклия Гарибашвили.

25 февраля 2022 года, сразу после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, премьер Гарибашвили заявил, что Грузия "не будет вводить никаких двусторонних санкций против России", поскольку "это нанесёт ущерб интересам страны". Грузия присоединилась лишь к санкциям в банковско-финансовой сфере.