"Грызня хороших русских с отличными". Блогеры о Марии Овсянниковой

Марину Овсянникову, бывшего редактора Первого канала, в марте устроившую антивоенную акцию в прямом эфире, посадили под домашний арест по уголовному делу о "распространении фейков о российской армии". Эту меру пресечения Басманный суд Москвы назначил ей за одиночный пикет у Кремля с плакатом "Путин – убийца, его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?"

После весеннего антивоенного выступления Овсянникова уехала из России и устроилась на работу в немецкое издание Die Welt, однако позднее вернулась, чтобы судиться с бывшим мужем - тот пытается отобрать у нее детей. По ее словам, ее контракт с изданием Die Welt завершился - он был трехмесячным.

Иван Преображенский

Взяли мать на живца, на детей. Член семьи (у Овсянниковой это муж) - сотрудник Russia Today или другого пропагандистского медиа - всегда потенциальный стукач. Впрочем, до войны она сама так явно не думала.

В общем, свободу всем политзаключенным!

Прокремлевские телеграм-каналы успели высмеять пикет, назвав его попыткой привлечь к себе внимание и обвинив Овсянникову в работе на Запад.

Роман Бабаян

Это называется одиночный пикет? А по-моему, это называется продажа Родины за западные плюшки. Надеюсь, что так думаю не только я.

Наталья Осс

Овсянникова хочет трудоустроиться, но для карьеры на Западе маловато подвигов. Надо искупить работу на Первый канал.

Разложила раскрашенных красным кукол на набережной реки Москвы. Опять маловато. Надо было хоть штаны красным покрасить в причинном месте, поясняя, как ее насиловала российская пропаганда. Ну что-то такое.

Скучно, неталантливо играет, официально слишком, на каблуках. Искренности мало, мало надрыва.

После пикета у Кремля Овсянникову задержали не сразу, и многие комментаторы снова успели предположить, что власти ее щадят.

Василий Жарков

В субботу один украинский телеканал попросил у меня комментарий по поводу акции Овсянниковой с явным желанием, чтобы я нашел в её поведении какой-то подвох. Я сказал, что не знаю её лично, но не вижу в её действиях ничего предосудительного. Важно ЧТО сказано, а не кем сказано. Констатация аналогичного факта Байденом однажды едва не стоило ему начала ядерной войны. Мне сказали : "Почему же её тогда не задержали?" Я ответил : "Подождите, сейчас выходные, полиция и ФСБ отдыхает с шашлыками и коньяком на даче". Если человека в России ещё не посадили, это может произойти с ним уже завтра. Мне не поверили, но спорить не стали. И что я вижу в своей ленте в понедельник утром?

10 августа у Овсянниковой прошел обыск.

Марина Овсянникова

В 6.00 утра, когда я ещё спала, ко мне в дом вломились десять сотрудников из Следственного комитета и полиции. Предъявили ордер на обыск. Напугали маленькую дочь. Сейчас меня везут в Следственный комитет.

Против меня возбудили уголовное дело якобы за фейки. Поводом стал мой протест на Софийской набережной.

Свыше 350 детей, погибших в Украине, это фейки? Весь мир знает историю Сергея, который потерял всю свою семью в Ирпени. Его дети были такого же возраста, как и мои. Все видели молодую маму из Винницы, которая потеряла свою 4- летнюю дочь, а сама осталась без ноги. 3-месячная малышка из Одессы Кира, это тоже фейк? Сколько детей должны ещё погибнуть, чтобы вы остановились?

Тихон Дзядко

Привет всем тем, кто говорил, что Овсянникова чей-то «проект»

Анна Монгайт

Все , кто сомневался в ней, говорил, что слишком мягко с Овсянниковой обходятся, мол, здесь какая-то подстава, теперь, наверное, удовлетворены.

Сергей Митрофанов

Сажать или не сажать Овсянникову, мать двоих детей? Кажется, людоедская система готова обожраться своими жертвами и скоро загнётся от несварения.

На суде Овсянникова развернула еще один плакат - "Пусть убитые дети снятся вам по ночам".

Илья Азар

коротко о положении дел с журналистикой в России:

— вчера в СИЗО отправили Александру Баязитову, журналистку Life.ru и автора telegram-канала «Адские бабки» по обвинению в вымогательстве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (до 15 лет между прочим).

Если ты журналист, уголовное дело для тебя найдут

На суде она объяснила арест так: “Я написала заметку про Промсвязьбанк о том, что у нас плохое положение в Украине, потому что в государственном оборонном банке воруют Госзаказ. Папа председателя правления Промсвязьбанка, если помните — он был директором СВР, фактически он развалил СВР, иначе бы операция в Украине прошла бы буквально за две недели, как и планировал Владимир Владимирович”.

— сегодня под домашний арест отправили бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову за распространение фейков про армию РФ (части 2 статьи 207.3 УК), а именно за одиночный пикет напротив Кремля.

Суд по мере пресечения закрыли, поэтому Овсянникова ничего не сказала, но в "аквариуме" она развернула плакат "Пусть убитые дети снятся вам по ночам".

То есть поддерживаешь ты СВО и Путина или не поддерживаешь ты войну и Путина, но если ты журналист, уголовное дело для тебя найдут

Адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов считает решение суда относительно гуманным:

Видимо власти ещё не дошли до той степени расчеловечивания, чтобы бросить мать двоих детей в тюрьму из-за одиночного пикета.

Это не может не радовать

Федор Крашенинников

Хорошие новости, но я все равно думаю, что ее в итоге посадят

Кирилл Шулика

У меня тут только вопрос, а чем хуже Яшин с Кара-Мурзой (оба признаны Минюстом иноагентами) и пожилой совсем Горинов?

Надо поддерживать миф о том, что она бывшая пропагандистка, поэтому к ней иное отношение

Хотя у меня есть объяснение. Юридически у нее несовершеннолетние дети, а политически надо поддерживать миф о том, что она бывшая пропагандистка, поэтому к ней иное отношение, чем к признанным оппозиционерам, чтобы ее не считали близкой себе западные СМИ, политики и правозащитники. Наоборот, ей выгодно создать образ изгоя, когда одна сторона считает девушку предателем, а вторая пропагандистом. Нужно это для того, чтобы другие работники государственных СМИ не посмели за ней повторить. В СИЗО она бы получила поддержку, а под домашним арестом она получит обвинения в договорняке.

Многие блогеры теперь критикуют тех, кто был чрезмерно подозрителен по отношению к Марине Овсянниковой - и даже обвиняют критиков в том, что они толкнули бывшего редактора Первого канала на отчаянные поступки.

Кирилл Гончаров

Овсянникова попала в очень сложную ситуацию.

Ей не доверяет часть оппозиции и украинцев, поскольку считают ее агентом власти, а власти соотвественно, считают ее агентом иностранным.

В итоге на Западе против неё организовали травлю, да такой силы, что пришлось вернуться, чтобы снова зачем-то и что-то доказывать, а здесь родная полиция.

Я писал зимой, повторю и сейчас: с уважением надо принимать людей доброй воли, не искать врагов и заговоров, ведь всегда есть риск обвинить невиновного. Вот люди, которые втянули Овсянникову в это дело - из числа очередного комитета по этике, обвиняя ее во всех грехах, должны извиниться, как минимум.

А Марине - свободы и разума.

Марину жаль.

Ксения Собчак

Что ж, это случилось. Всем было понятно, что случится.

Человек от отчаяния пошёл на заклание

Кто-то видел в моих постах о Марине Овсянниковой иронию, но нет, но нет, эта была не она. Мое чувство как и прежде - жалость. Человек от отчаяния пошёл на заклание. А отчаяние это - от давления всей этой активной светлоликой толпы, которая добилась ее увольнения в Германии. Человек сделал смелый шаг, но душевного порыва им оказалось недостаточно. Могла ли она остаться в Германии работать, гореть своей борьбой, примирится со своим прошлым (если она за него чувствовала себя виноватой)? Могла. Но ей не дали. Вот он результат. Я не считаю, что она неискренна. Но эта искренность очевидно отчаянная.

Максим Шевченко

Она была подвергнута беспрецедентным давлению и диффамации и в России, где ее называли предательницей, и в Украине, где ей ставили в вину работу в ВГТРК и на « Первом канале».

Фактически ей не оставили места на Земле и она эмигрировала в тот небесный СССР, где Одесса, Винница, Кременчуг и Донецк с Мариуполем (тогда он назывался Жданов) были не оккупированными «бандеровцами» или штурмуемыми «кацапами» абстрактными пятнами на карте, но городами, в которых работают заводы, дети ходят в школы и в которые можно было приехать из Москвы во время летних каникул.

Ее боль и горе искренние.

Масштаб происходящей трагедии не умещается в ее сознании.

Она не может оставаться хладнокровной. Она - как кровоточащая рана.

Леля Шергова

С Мариной Овсянниковой, я смотрю, все вышло «по запросам телезрителей».

Что ещё должно случиться, чтоб люди прекратили громко задаваться вопросом, почему кого-то там не сажают

То есть я вот не знаю, что ещё должно случиться, чтоб люди прекратили громко задаваться вопросом, почему кого-то там не сажают. Да по кочану. И зачем «вопрошающему» надо, чтоб человека посадили? Ну посадят, чтоб развеять какие-то там сомнения, а сомнения эти настолько важны и принципиальны, разумеется, что пусть кто-нибудь посидит.

Дмитрий Гудков

История учит тому, что пора бы выучить ее урок. Марину Овсянникову сажают за «фейки об армии» под улюлюканье – ату ее, не забудем-не простим «Первый канал».

Не забудем, конечно. И не простим. И не будем тогда жаловаться на то, что в ЕС не хотят пускать никаких русских: ни хороших, ни плохих, ни любых.

Это ведь та же самая история. Желание рубануть с плеча и не разбираться в тонкостях. Горите вы там все синим пламенем, в своей России и на своей «России 1» (или «Первом», втором и 22-м). И как же хочется не заметить детали: что кто-то вышел с антивоенным пикетом прямо в эфир, а потом вернулся в Россию, хотя мог не возвращаться.

А другие – живут в России, хотя могли бы, наверное, уехать, и почему-то не уезжают до последней минуты, когда в 6 утра им уже бензопилой вскрывают дверь. Кто-то не смог уехать, а кто-то - вернуться на родину из-за уголовного дела.

Вокруг вовсю идет грызня хороших русских с отличными

Я призываю только к одному: давайте перестанем искать врагов друг в друге. Любой, кто сейчас переходит на нашу сторону (да, мы стали жить в мире двух четко очерченных сторон), уже наш. Кто против войны – тому многое зачтется и многое спишется.

И задача сейчас максимально переманивать на нашу сторону. Чем больше людей смогут получить поддержку – тем скорее кончится этот режим. Потому что когда за твоей спиной стоят единомышленники, готовые поддержать, тебе легче стоять самому.

Простая мысль – но ее опять нужно повторять, потому что вокруг вовсю идет грызня хороших русских с отличными. Пожалуйста, хватит. Вспомните, что враг не среди нас, а в Кремле. А уж друг с другом мы как-нибудь договоримся. Потом, когда добьемся свободы для всех.

Умение договариваться – это тоже атрибут демократии.

Вместе с тем некоторые критики в последнее время стали высказываться в поддержку Овсянниковой.

Алина Витухновская

Несмотря на мой скепсис относительно независимости и искренности высказываний Овсянниковой и мою уверенность, что она была использована российскими спецслужбами, я хочу выступить в ее защиту.

Овсянникова является политическим заключенным и жертвой режима

Никто не должен быть подвергнут политическому преследованию, вне зависимости от моральных качеств и прочих обстоятельств. С данного момента Овсянникова является политическим заключенным и жертвой режима.

Безусловно, Овсянникова виновна в обслуживании режима. Но не режиму ее судить. В перспективе она может быть ценным свидетелем на процессе над виновниками происходящего.

Виктор Шендерович

Про Павла и Савла... Ошибки надо признавать. Я скептически относился к поступку редактора Первого канала Марины Овсянниковой - и был не прав, оказывается.

Это, по всей видимости, действительно очень редкий, и оттого еще более ценный случай прорезания совести, рождения души.

Марина платит сегодня серьезную цену за это, и достойна и уважения, и поддержки.

Однако многие комментаторы критикуют критиков даже за это изменение тона.

Мария Баронова

Интересно, как люди, затравившие Овсянникову, возмущавшиеся тем, что она нашла работу, требовавшие ее уволить и добившиеся этого увольнения, сегодня сменили тон и стали ей немного сочувствовать.

Ты должна сдохнуть на алтаре борьбы с Путиным. Тогда ты молодец

И это такая классика от российского гражданского общества. Мне тоже рукоплескали и пели дифирамбы, пока у меня было уголовное дело и не было работы, и сразу начали затравливать и ненавидеть, когда у меня появилась работа у МБХ. Я тогда думала, что ничего, справлюсь, но после финансового предательства поняла, что шакалы меня все же дожрали, потому что когда ты одна, а их тысячи, то они всегда в итоге победят.

Ты должна сдохнуть на алтаре борьбы с Путиным. Тогда ты молодец. Во всех остальных случаях нужно постараться не выйти из окна от объемов их ненависти и того зла, которое они сделают тебе.

Сергей Соколов

По поводу Овсянниковой... Вот о чем задуматься надо. Да, сажают ее власти. Но травля со стороны "хороших русских" сделала свое дело: им оказалось мало одного поступка, улюлюкали, гадали, выстраивали конспирологические версии, требовали увольнения ото всюду. Человек вернулся, куда ей возвращаться было не след, потому что, очевидно, и там оказалась чужой. И совершила второй поступок, потом - третий. Теперь под уголовкой. И запоздалые извинения, - ой, мы тут не правы были, - не уместны.

Шакалисто получилось, не находите?

Добавьте этот фрагмент к дискуссии о коллективной и личной вине. О добре и зле, если хотите. О советском человеке в каждом из нас. Шакалисто получилось, не находите?

Маша Поспелова

Чтобы перестали поливать помоями Марину Овсянникову ее надо было сразу посадить, хорошо бы, конечно, расстрелять, тогда вообще все будут довольны и даже заплачут по ней.

Иначе закрадывается сомнение, может она просто хочет питаться за счет государства в российской тюрьме. Вот бутина ела, да нахваливала.

Я лично с 24 февраля продолжаю придерживаться правила: любое высказывание против войны, особенно, которое было услышано, это хорошо, это благо и не надо рыться, а вот два года назад …

А то Станиславские сплошные.

Конечно, если вдруг рогозин выйдет из камышей и начнет посыпать голову пеплом, это правило не сработает. Но тут нам поможет политическое чутье.

Сталингулаг

Наконец одним несчастным человеком в стране стало больше

Те, кто ещё совсем недавно требовал, чтобы Марину Овсянникову отовсюду уволили и предали всеобщему остракизму, сегодня восторгаются её мужеством. Что изменилось, спросите вы? Овсянникова начала страдать, попала под арест и, скорее всего, получит реальный срок. Общество удовлетворенно выдохнуло. Наконец одним несчастным человеком в стране стало больше. Потому что уж очень неприятно, когда кто-то недостаточно сильно страдает. В России заслужить уважение можно только двумя способами: собственной смертью, (причём насильственной) или тюремным заключением