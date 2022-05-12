Guardian: Россия в числе лидеров по потенциальным выбросам углекислоты

Крупнейшие нефтегазовые компании мира реализуют или планируют - в том числе тайно - множество проектов, которые произведут миллиарды тонн углекислого газа, тем самым помешав борьбе с глобальным потеплением. По потенциальным выбросам проекты российских предприятий занимают третье место. Об говорится в расследовании The Guardian.

Нефтяные и газовые компании по всему миру разрабатывают новые проекты, которые выбросят в атмосферу, как говорится в расследовании, 646 миллиардов тонн углекислого газа. Это в 18 раз больше мировых выбросов в 2021 году. На российские нефтегазовые проекты придётся 83 миллиарда тонн. По этому показателю Россия уступает лишь США (140 миллиардов) и Саудовской Аравии (107 миллиардов). 60% этих проектов уже реализованы.

При этом, в апреле 2022 года Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) заявила , что к 2030 году выбросы углерода должны сократиться вдвое, если человечество намерено сохранить шансы на "приемлемое для жизни" будущее — без экстремальных волн тепла, засух и наводнений. Выбросы нужно сокращать "сейчас или никогда", говорится в докладе.

С начала вторжения России в Украину цены на нефть и газ на мировом рынке значительно выросли, что ещё больше подтолкнуло нефтегазовые компании разрабатывать новые месторождения и развивать инфраструктуру, которая будет действовать десятилетиями, - несмотря на объявленные ранее многими странами планы постепенного отказа от ископаемого топлива.

Согласно расследованию The Guardian, половина прогнозируемого расширения добычи топлива "Газпромом" — крупнейшим энергетическим концерном России — приходится на месторождения Арктики, и долгосрочные последствия войны для его планов ещё предстоит увидеть.