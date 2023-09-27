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Guardian: Украина просила ракеты для ударов по местам производства БПЛА

"Шахед-131"

Украина в августе передала западным союзникам секретный доклад о европейских компонентах в российских и иранских беспилотниках, которые используются российскими войсками для ударов по украинской территории, и, как утверждается, попросила их поставить оружие, чтобы поразить места их производства в Иране и Сирии. Об этом в среду пишет британская газета The Guardian, которая ознакомилась с 47-страничным документом, переданным Украиной странам G7.

Как утверждает газета, в докладе в частности говорилось, что в иранских дронах "Шахед", производство которых теперь частично локализовано в России, найдены более 50 электронных компонентов западного производства. В основном это электроника коммерческого уровня, и поставки таких компонент почти не контролируются, утверждается в докладе.

В докладе названы пять европейских компаний, производящих соответствующие компоненты, в том числе из Швейцарии, Нидерландов, Германии и Польши. Речь идёт также о компаниях со штаб-квартирами в США, Канаде и Японии. Компоненты поступают в Иран через третьи страны, такие как Турция, Индия, Казахстан, Вьетнам, Узбекистан и Коста-Рика.

Авторы доклада предложили союзникам рассмотреть "нанесение ракетных ударов по заводам-производителям этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной сборочной площадке в Российской Федерации". При этом отмечается, что такие удары готовы осуществить ВСУ, если получат для этого необходимое оружие. Каким образом это могло бы быть осуществлено, учитывая расстояние между Украиной и Ираном, не уточняется. В Киеве публикацию пока не комментировали.

Ударные беспилотники "Шахед", которые в России обозначают как "Герань-2", начали использоваться на фронте в конце прошлого года. Иран отрицал их поставки, но впоследствии заявил, что поставил России их небольшую партию ещё до 24 февраля 2022 года. В нынешнем году сборка беспилотников была налажена в городе Елабуга (Татарстан). По имеющимся данным, для ударов по Украине только за последние три месяца было использовано более 600 таких дронов.

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ВСУ нанесли удар по Севастополю
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ВСУ нанесли удар по Севастополю

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