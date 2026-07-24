Губернатор: 6 погибших при ударе ВСУ по предприятию в Кирове

Шесть человек погибли, не менее 26 пострадали в результате украинского ракетного удара по предприятию в Кирове утром 24 июля, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Ранее он писал, что есть "пострадавшие". Какое именно предприятие было атаковано, он не уточнил. Ранее издание Astra писало, что атакован и горит завод "АВИТЕК", который производит в том числе зенитные ракеты для российской армии. Об ударе ракетой по этому предприятию сообщали также украинские мониторинговые каналы, о поражении в Кирове важного военного предприятия сообщил и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам губернатора, шесть сотрудников предприятия "погибли на месте", раненым оказывается помощь. Пожар, по его словам, потушен, устраняются последствия – восстановлено водоснабжение и подача электричества. Губернатор напомнил о запрете размещать в соцсетях фото и видео последствий удара, однако таких материалов появилось множество, их публикуют украинские мониторинговые каналы.

Основатель украинской компании FirePoint Денис Штилерман подтвердил, что удар по Кирову был нанесён украинскими ракетами "Фламинго".

Независимое издание Astra пишет, что атакован и горит завод "АВИТЕК", который производит в том числе зенитные ракеты для российской армии. Об ударе ракетой по этому предприятию сообщают также украинские мониторинговые каналы.

Astra со ссылкой на открытые данные уточняет, что предприятие выпускает продукцию военного, двойного и гражданского назначения. Владимир Зеленский написал, что предприятие "поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники"."АВИТЕК" находится под санкциями США, Украины и других стран.





