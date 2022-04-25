Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле жилых домов 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале об обстреле села Журавлёвка, которое находится в 37 километрах от Белгорода.
По словам чиновника, несколько жилых домов частично разрушены, как минимум двое человек - мужчина и женщина - пострадали: мужчина, по утверждению Гладкова, ранен в руку, женщина - в область шеи.
Губернатор также сообщил, что в связи с инцидентом отменил командировку в Москву. С какой стороны был обстрел и из какого вида оружия - чиновник не уточнил.
Ранее в понедельник сообщалось об обстреле села Нехотеевка в Белгородской области. В середине апреля Гладков также заявлял об обстреле нескольких сёл со стороны Украины.
Украинская сторона не подтверждала, что ведёт военные действия на российской территории.
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